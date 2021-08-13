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В Казахстане наблюдается постепенное восстановление экономической активности в реальном секторе - Нацбанк

13 Августа 2021 11:08
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В Казахстане наблюдается постепенное восстановление экономической активности в реальном секторе - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов прокомментировал результат мониторинга предприятий за II квартал 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

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По результатам мониторинга предприятий наблюдается постепенное восстановление экономической активности в реальном секторе. Восстановление обусловлено увеличением загрузки производственных мощностей, объема производства, ускорением оборачиваемости активов и оборотных средств, а также уменьшением негативного влияния валютного курса.

«Во II квартале 2021 года загрузка производственных мощностей предприятий увеличилась, средневзвешенный уровень загрузки составил 53,5% (в I квартале – 52,1%). В результате объемы производства увеличились. Диффузионный индекс (ДИ) вырос с 40,5 до 53,8,перейдя в область роста.

В то же время показатель спроса на готовую продукцию в реальном секторе незначительно снизился – с 51,1 до 50,2. Индекс снизился в секторе производства товаров (с 52,1 до 51,3), услуг (с 50,1 до 49,1), горнодобывающей (с 52,6 до 51,8) и обрабатывающей промышленности (с 52,5 до 51,1)», - сообщил Жандос Шаймарданов.

По его словам, во II квартале 2021 года темп роста цен на готовую продукцию предприятий в целом по экономике увеличился – с 59,2 до 61,5. В обрабатывающей и горнодобывающей промышленности ДИ вырос до 65,3 и 61,8 соответственно. В III квартале 2021 года предприятия ожидают снижения темпов роста цен на сырье и материалы.

Во II квартале 2021 года 17,5% опрошенных предприятий обратились в банк за кредитом, 16,7% предприятий получили кредит (или 95,4% от числа обратившихся за кредитом). Подавляющее большинство (84,6%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.).

«По результатам опросов во II квартале 2021 года, для 34,1% предприятий состояние экономики Казахстана является препятствием в ведении бизнеса (в I квартале доля таких предприятий составляла 33,9%). Другими основными препятствиями являются рыночная конкуренция (28,9%), поиск покупателей (22,8%), уровень налогового бремени (22,4%), нехватка квалифицированных кадров (18,1%), сложность возврата дебиторской задолженности (12,2%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 8-м месте (11,9%).

Динамика композитного опережающего индикатора (КОИ), представляющего собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, демонстрирует признаки восстановления экономической активности в реальном секторе, КОИ поднялся до 100,1. В III квартале 2021 года ожидается продолжение роста экономической активности (КОИ, по ожиданиям, составит 100,2)», - резюмировал Жандос Шаймарданов.

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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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