В Казахстане наблюдается перенаселение городов и обезлюдение приграничных территорий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова текущая миграционная ситуация в Казахстане, в каких регионах наблюдается сокращение населения, а в каких, наоборот, переизбыток, какие вызовы следует ожидать Казахстану в ближайшем будущем в этом вопросе и сколько трудовых мигрантов приезжает в нашу страну на заработки? Эти и многие другие вопросы обсудили участники круглого стола в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) совместно с Международной организацией по миграции (далее – МОМ) провели круглый стол по обсуждению проекта Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы (далее – Концепция).

В мероприятии приняли участие сотрудники министерств труда и социальной защиты населения, иностранных дел, образования и науки, внутренних дел, эксперты МОМ, представители неправительственных и международных организаций, а также ученые, занимающиеся исследованием отечественной миграционной ситуации.

В ходе мероприятия участники обсудили текущую миграционную ситуацию в республике, достижения в рамках Концепции миграционной политики до 2021 года, глобальные вызовы миграции для Казахстана, а также возможности по созданию благоприятных миграционных условий.

В частности, о важности эффективного выстраивания миграционной политики и текущих вызовах, предусмотренных в Концепции, рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

Он напомнил, что Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года подчеркнул необходимость разработки механизмов защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом, а также решения вопросов внутренней трудовой мобильности населения.

«Проект Концепции отмечает существующие и ожидаемые внутренние и внешние вызовы, требующие расширения концептуальных основ миграционной политики. Так, одной из острых внутренних проблем является избыток рабочей силы с низкой квалификацией и дефицит квалифицированных кадров в отдельных секторах экономики. Ещё один важный аспект – перенаселенность крупнейших городов и отдельных территорий. Ко всему прочему расселение этнических мигрантов также идёт в густонаселенных регионах. На фоне этого отмечается обезлюдение приграничных территорий и сокращение численности населения в северных регионах, особенно трудоспособного возраста. В будущем это приведёт к сложностям обеспечения экономического роста этих регионов, и в целом может повлиять на национальную безопасность страны», – считает Акмади Сарбасов.

Кроме того, он рассказал и о внешних вызовах, отмеченных в Концепции. К ним относятся риски роста численности рабочей силы с низкой квалификацией за счет ожидаемого притока трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, и одновременного оттока квалифицированных кадров и талантливой молодежи, а также возможное появление в стране деструктивных элементов с потоками миграции.

«Экономическое развитие, создание достойных рабочих мест для внутренних мигрантов, гендерное равенство, защита прав мигрантов, а также решение вопросов трудовой миграции, трафика людей, и «утечки умов» должны быть в числе приоритетов разрабатываемой Концепции», – подчеркнул первый вице-министр.

По его словам, в ходе реализации миграционной политики необходимо достичь трех главных целей: расширить возможности для трудоустройства рабочей силы, повысить конкурентоспособность работников, а также улучшить информированность участников рынка труда о возможностях и условиях трудоустройства как внутри страны, так и за рубежом.

В свою очередь, координатор по Центральной Азии, глава миссии МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев отметил, что новая Концепция – это инновационный документ, так как Казахстан – одна из первых стран в регионе, которая начала выстраивать миграционную политику в соответствии с новыми реалиями.

«Миграция населения — реальность современного Казахстана. Разные формы миграции являются результатом того, что этот процесс формируется в современных глобальных условиях. Миграция имеет положительный потенциал для государства, общества и самих мигрантов, однако сопряжена с рядом вызовов и рисков. В случае Казахстана, являющегося одновременно страной исхода, назначения и транзита мигрантов, эти вызовы требуют многоплановых одновременных ответов со стороны государственной политики, которая призвана усилить «плюсы» миграции и смягчить ее «минусы», – резюмировал Зейнал Гаджиев.

Он подчеркнул, что этот документ поможет достичь положительного эффекта в социально-экономических и демографических показателях страны, а также расширить права и возможности мигрантов и их семей.

Ранее сообщалось, что МВД РК передаст вопросы трудовой миграции и беженцев в Минтруда.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер и напрямую связана с экономическим и социальным уровнем развития страны. В этой связи из Министерства внутренних дел в Министерство труда и социальной защиты населения передается более трети функций в сфере миграции, связанных с регулированием миграционных процессов и трудовой миграцией. Соответствующий Указ – «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» 19 июля подписал Глава государства.

С 1 января 2022 года МВД не будет заниматься межведомственной координацией, разработкой системы мер в области регулирования и мониторинга миграционных процессов, присвоением статуса беженца, а также выдачей разрешений трудовым иммигрантам. Изменения вносятся в рамках реформирования правоохранительной системы и освобождения органов внутренних дел от несвойственных функций.

Отметим, что согласно официальной статистике, на 1 июля 2021 года всего на территории республики работало 15 796 иностранцев. Все они прибыли и осуществляют свою трудовую деятельность на основании специальных разрешений местных исполнительных органов.

Разрешения на привлечение к работе иностранцев имеют 1 793 работодателя Казахстана. При этом на них работают более 484 тыс. казахстанцев, а это 97% от общей численности работников этих компаний.

Чаще всего на работу в Казахстан приезжают китайцы (3 782), узбекистанцы (1 953), граждане Турции (1 633 человека), Индии (1 051), Венгрии (992) и Великобритании (959 человек).

Должности они получают такие: руководители и их заместители – 651 человек, главы структурных подразделений – 3281 специалист, специалисты – 7,6 тыс. человек, квалифицированные рабочие – 410 иностранцев.

На сезонные работы привлечены 1 939 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 915 человек.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31% к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.