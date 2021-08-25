В Казахстане на треть выросло число людей с ВИЧ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране за последние пять лет на треть увеличилось число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) и принимающих специальную антиретровирусную терапию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Сегодня этот показатель достиг 73%, у 84% пациентов - подавленная вирусная нагрузка. Таковы показатели достижения целей ЮНЭЙДС 90-90-90.

Успехи, проблемы и вызовы по преодолению ВИЧ-инфекции обсудили 24 августа участники и эксперты республиканской онлайн-конференции «Достижение целей по противодействию распространения ВИЧ в Казахстане».

В мероприятии приняли участие отечественные и зарубежные эксперты из государственных, международных, неправительственных организаций, а также гражданские активисты. Впервые в подобном республиканском форуме приняли участие подростки, живущие с ВИЧ. Фокус обсуждения – достижение целей ЮНЭЙДС 90-90-90 и планирование целей 95-95-95 до 2025 года.

«Достижения иллюстрирует совместную плодотворную деятельность государственных, международных и неправительственных организаций. В то же время демонстрирует актуальность приверженности лечению и устойчивости эпидемиологического контроля со стороны медиков на фоне пандемии COVID-19. Раннее выявление заболевания, качественное диспансерное наблюдение, вовремя начатая антиретровирусная терапия и приверженность лечению сохраняют пациенту жизнь и здоровье, позволяют вести активный образ жизни, иметь здоровых детей и в разы снижают риск передачи ВИЧ сексуальным партнерам», - говорит директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Минздрава РК Асылхан Абишев.





Участники отметили, что устойчивой тенденцией в стране является рост числа тестируемых на ВИЧ, сегодня это более 13% казахстанцев. Инновацией последних месяцев стало внедрение во всех региональных Центрах СПИД доконтактной профилактики. Она успешно используется в мире по рекомендации ВОЗ в целях профилактики ВИЧ. Доконтактная профилактика позволяет получать АРВ-препараты не только ЛЖВ, но и людям с отрицательным статусом, имеющим сексуальные контакты с ЛЖВ.

Одно из весомых достижений казахстанских специалистов – увеличение рождения здоровых детей женщинами с ВИЧ до 99,6 процентов.





*Вирусная нагрузка – это количество вирусных частиц в крови человека с ВИЧ на один миллилитр крови. Чем выше количество вируса, тем больше риск передачи его партнерам парентеральным (через кровь), половым или вертикальным путем (от матери с ВИЧ к ребенку во время беременности, родов, кормления грудью) и выше возможность развития некоторых оппортунистических заболеваний, возникающих на фоне слабого иммунитета, например, туберкулеза, пневмоцистной пневмонии или онкологии.





Сегодня эпидемия ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан находится в концентрированной стадии. С начала эпидемии данного заболевания зарегистрировано более 41 тысяч случаев ВИЧ-инфекции среди граждан страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост новых случаев ВИЧ-инфекции на 0,3 процента. Тенденцией последних лет является увеличение охвата тестированием ключевых групп населения, наиболее подверженных риску инфицирования.

Пресс-служба КНЦДИЗ









Источник – Министерство здравоохранения Республики Казахстан @ При копировании рекомендуется использовать ссылку на источник.