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В Казахстане на наличие коронавируса проверено свыше 800 человек – Елжан Биртанов

25 Февраля 2020 19:02
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В Казахстане на наличие коронавируса проверено свыше 800 человек – Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на наличие коронавируса проверено свыше 800 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в интервью телеканалу «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Да, действительно, на сегодня мы проверяем всех приезжающих в нашу страну. В первую очередь из стран, неблагополучных по коронавирусу», - сказал Елжан Биртанов, отметив, что случаев заражения этой болезнью у нас в стране не обнаружено.

Он также сообщил, сколько людей уже проверено.

«Всех людей, которые въезжают с признаками болезни, проверяем, госпитализируем, а также наблюдаем за ними в дальнейшем 14 дней по месту жительства либо в специальных медицинских организациях. Протестировали свыше 800 человек, ни у кого коронавирус не обнаружен. Но, тем не менее, нам необходимо и дальше контролировать ситуацию», - добавил Елжан Биртанов.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Безопасность, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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