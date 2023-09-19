На лизинг отечественной самоходной сельхозтехники будет выделено 20 млрд тенге

Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр Алихан Смаилов, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на UKIMET.

В своем недавнем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить темпы обновления сельскохозяйственной техники.

На выделенные средства фермеры смогут приобрести в лизинг более 500 единиц техники: более 80 комбайнов и 450 тракторов.

Стоит отметить, что в лизинг передается техника, соответствующая экологическим требованиям, определенным техническими регламентами, и имеющая все необходимые сертификаты соответствия.

По данным Министерства сельского хозяйства, в целом ежегодный объем льготного лизинга сельхозтехники в РК составляет более 170 млрд тенге.