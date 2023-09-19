08:02, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6
На лизинг отечественной самоходной сельхозтехники будет выделено 20 млрд тенге
Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр Алихан Смаилов, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на UKIMET.
В своем недавнем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить темпы обновления сельскохозяйственной техники.
На выделенные средства фермеры смогут приобрести в лизинг более 500 единиц техники: более 80 комбайнов и 450 тракторов.
Стоит отметить, что в лизинг передается техника, соответствующая экологическим требованиям, определенным техническими регламентами, и имеющая все необходимые сертификаты соответствия.
По данным Министерства сельского хозяйства, в целом ежегодный объем льготного лизинга сельхозтехники в РК составляет более 170 млрд тенге.