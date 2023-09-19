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    08:02, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На лизинг отечественной самоходной сельхозтехники будет выделено 20 млрд тенге

    В Казахстане на лизинг самоходной сельхозтехники отечественного производства будет выделено 20 млрд тенге
    Фото: primeminister.kz

    Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр Алихан Смаилов, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на UKIMET.

    В своем недавнем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить темпы обновления сельскохозяйственной техники.

    На выделенные средства фермеры смогут приобрести в лизинг более 500 единиц техники: более 80 комбайнов и 450 тракторов.

    Стоит отметить, что в лизинг передается техника, соответствующая экологическим требованиям, определенным техническими регламентами, и имеющая все необходимые сертификаты соответствия.

    По данным Министерства сельского хозяйства, в целом ежегодный объем льготного лизинга сельхозтехники в РК составляет более 170 млрд тенге.

    Теги:
    Премьер-министр РК Правительство
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