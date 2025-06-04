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    16:09, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане на каждые 10 тысяч занятых приходится лишь 23,7 исследователя – НАН

    Вице-президент Национальной академии наук при Президенте РК Абай Серикканов объяснил, почему научные инновации слабо внедряются в обрабатывающую промышленность, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    — Доля инновационно активных предприятий в обрабатывающей промышленности Казахстана остаётся невысокой — 11,7%. Объём произведённой инновационной продукции достиг 2 млрд тенге, а экспорт инновационной продукции вырос почти в 5 раз. Численность исследователей в Казахстане составляет всего 23,7 человека на 10 тысяч занятых в экономике в 2023 году, что значительно ниже, чем в странах ОЭСР, — сказал он на заседании Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке.

    По его словам, в этом вопросе наблюдается серьезный разрыв между регионами. 

    — Так, города Алматы и Астана лидируют, а в некоторых областях эти показатели крайне низки. По мнению Академии наук, основными причинами, сдерживающими научно-технологическое развитие страны, являются недостаточность финансирования и высокие процентные ставки. К примеру, средняя процентная ставка по заёмному капиталу составляет 18%. Доля банковских кредитов, направляемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, также невелика — всего 0,1%. К тому же, значительная часть инфраструктуры изношена. Так, уровень износа основных фондов в перерабатывающей промышленности достиг 41%. Это серьёзное препятствие для внедрения новых технологий, – отметил Абай Серикканов.

    Как меняется казахстанская наука -  читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Технологии Промышленность Наука и инновации
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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