В Казахстане на каждые 10 тысяч занятых приходится лишь 23,7 исследователя – НАН

— Доля инновационно активных предприятий в обрабатывающей промышленности Казахстана остаётся невысокой — 11,7%. Объём произведённой инновационной продукции достиг 2 млрд тенге, а экспорт инновационной продукции вырос почти в 5 раз. Численность исследователей в Казахстане составляет всего 23,7 человека на 10 тысяч занятых в экономике в 2023 году, что значительно ниже, чем в странах ОЭСР, — сказал он на заседании Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке.

По его словам, в этом вопросе наблюдается серьезный разрыв между регионами.

— Так, города Алматы и Астана лидируют, а в некоторых областях эти показатели крайне низки. По мнению Академии наук, основными причинами, сдерживающими научно-технологическое развитие страны, являются недостаточность финансирования и высокие процентные ставки. К примеру, средняя процентная ставка по заёмному капиталу составляет 18%. Доля банковских кредитов, направляемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, также невелика — всего 0,1%. К тому же, значительная часть инфраструктуры изношена. Так, уровень износа основных фондов в перерабатывающей промышленности достиг 41%. Это серьёзное препятствие для внедрения новых технологий, – отметил Абай Серикканов.

Как меняется казахстанская наука - читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.