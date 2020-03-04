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В Казахстане на карантин помещено 315 лиц, прибывших из Китая

4 Марта 2020 17:28
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В Казахстане на карантин помещено 315 лиц, прибывших из Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на карантин помещено 315 лиц, прибывших из Китая. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 20 февраля по 4 марта 2020 года на карантин в провизорных стационарах изолировано прибывших из КНР 315 лиц, в том числе 64 граждан РК, 251 иностранных граждан, 248 из которых граждане КНР», - уточнил Диас Ахметшарип.

Он также добавил, что по данным пограничной службы КНБ РК, в период с 1 февраля по 1 марта текущего года через пункты пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло 1 606 851 человек, в том числе из стран ЕАЭС 938 309 человек.



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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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