В Казахстане на 9% снизилось число пострадавших от ЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве по чрезвычайным ситуациям отмечают снижение числа пострадавших от ЧС природного и техногенного характера почти на 9%. Об этом заявил вице-министр ведомства Марат Кульдиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года по стране зарегистрировано 4 тысячи чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Благодаря принимаемым мерам количество пострадавших в ЧС снизилась на 8,8%. Подразделениями МЧС совершено более 22 тысяч выездов, спасено свыше 5 тысяч человек, эвакуировано более 5 тысяч человек, оказана первая медицинская помощь 1,5 тысячам граждан», - сказал на брифинге в СЦК Марат Кульдиков.

По его словам, ликвидация наиболее крупных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера потребовали привлечение группировок с соседних регионов, что позволило в сложнейших условиях минимизировать ущерб и потери.

«Реализация государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжается на планомерной основе. Своевременно исполняются поручения, поставленные Главой государства и Правительством. Ведется активная работа в рамках международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В целях обмена опытом и отработки совместных действий при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций принято участие в международных мероприятиях по линии гражданской защиты в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и Международной организации Гражданской обороны. Завершены процедуры по вступлению в силу двух межправительственных соглашений о сотрудничестве в области гражданской защиты с Узбекистаном и Туркменистаном. Подписано Соглашение между нашим Правительством Казахстана и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях этой международной организации пребывания на территории Республики Казахстан», - добавил Марат Кульдиков.