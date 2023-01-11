В Казахстане на 20% вырастут зарплаты отдельных категорий гражданских служащих – Минтруда

11 Января 2023, 10:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарплаты бухгалтеров, экономистов, юристов, архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала повысятся в 2023 году на 20 %. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», в этом году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20 %.

Повышение заработной платы затронет порядка 600 тысяч гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в два раза.