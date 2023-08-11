В Казахстане может появиться новый оператор связи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан Мейрамов ответил на вопрос о возможном появлении в стране нового оператора связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По этому вопросу нужно отметить две проблемы. Мы как регулятор и Министерство ставим перед собой цель -создание и поддержание здоровой конкуренции. Как вы знаете, есть конкретное поручение Правительства - это вывод одного из мобильных операторов из состава Казахтелекома. Продолжаются работы с инвесторами по данному вопросу. Второй вопрос - до конца этого года по нашим планам провести аукцион по продаже частот 5G. Если этот аукцион выиграет какой-то новый инвестор, то может мы увидим появление нового оператора сети», - сказал на брифинге в СЦК Ержан Мейрамов.

Ранее оператор сотовой связи объяснил повышение тарифов, отмечая, что казахстанцы начали потреблять в 4 раза больше Интернета.

Операторы сотовой связи не готовы публично раскрывать свои инвестиционные планы.