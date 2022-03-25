В Казахстане могут запретить вывоз лекарств
«В соответствии со статьей 17, подпунктами 2), 6), 9) и 11) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе, раздела 10 приложения 7 к указанному Договору, пунктом 1 Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» приказываю: 1. Ввести сроком на 6 (шесть) месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан вывоз лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, материалов, оборудования и комплектующих для их производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий согласно приложению 1 к настоящему приказу», - говорится в тексте приказа.
Исключения составляют товары данной категории, перемещаемые транзитными перевозками, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами Республики Казахстан; медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с назначением, выданным медицинским работником; товары данной категории, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам; товары данной категории, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий; лекарственные средства и медицинские изделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования; выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации; образцы лекарственных средств и медицинских изделий, поступающих для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований и (или) испытаний; радиофармацевические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения; образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации; лекарственные средства передовой терапии, произведенных для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственного для него; лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза; лекарственные средства необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций; лекарственные средства и медицинские изделия, произведенные товаропроизводителями Республики Казахстан сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы «СТ-1» в отношении которых введен запрет.
Публичное обсуждение продлится до 6 апреля текущего года.