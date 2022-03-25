В Казахстане могут запретить вывоз лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут ввести запрет на вывоз лекарственных средств. Проект соответствующего приказа находится на обсуждении на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 17, подпунктами 2), 6), 9) и 11) пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе, раздела 10 приложения 7 к указанному Договору, пунктом 1 Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» приказываю: 1. Ввести сроком на 6 (шесть) месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан вывоз лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, материалов, оборудования и комплектующих для их производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий согласно приложению 1 к настоящему приказу», - говорится в тексте приказа.

Исключения составляют товары данной категории, перемещаемые транзитными перевозками, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами Республики Казахстан; медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с назначением, выданным медицинским работником; товары данной категории, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам; товары данной категории, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий; лекарственные средства и медицинские изделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования; выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации; образцы лекарственных средств и медицинских изделий, поступающих для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований и (или) испытаний; радиофармацевические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения; образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации; лекарственные средства передовой терапии, произведенных для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственного для него; лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза; лекарственные средства необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций; лекарственные средства и медицинские изделия, произведенные товаропроизводителями Республики Казахстан сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы «СТ-1» в отношении которых введен запрет.

Публичное обсуждение продлится до 6 апреля текущего года.