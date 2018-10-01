В Казахстане могут запретить рекламу лекарственных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Болат Токежанов прокомментировал некоторые положения Концепции проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Запрещается реклама донорских органов. Здесь хотели предусмотреть в новом проекте кодекса ряд запрещающих норм. Первое касается рекламы. Есть приведенные исследования ВОЗ и других организаций. Доказано - смотря такую рекламу, можно нанести определенный вред здоровью», - сказал представитель Минздрава на брифинге в Минюсте.

Также в рамках нового Кодекса и сопутствующего ему законопроекта

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» в Минздзраве намерены внести запрет на рекламу лекарственных средств.

«Реклама влияет на психику человека. На самом деле есть определенные правила. Тоже самое касается антибиотиков. Чрезмерное потребление антибиотиков приносит огромный вред человеку. Это касательно лекарств. Второе - это курение. В фильмах. Ограничение по возрасту выходит только в начале фильма, а эти моменты с курением бывают в середине или в конце», - отметил спикер.

«Если посмотреть российские телеканалы - там сразу указывают, предупреждают, что данный фрагмент затрагивает какие-то моменты. Поэтому мы бы хотели в этой части усилить ответственность и по запрету рекламы. Мы будем отрабатывать это с соответствующими госорганами. Мы должны предупредить население о вредном воздействии таких реклам», - добавил он.