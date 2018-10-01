Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 4 °С
Алматы: 14 °С
USD 372.00 EUR 429.92
RUB 5.58 CNY 53.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане могут запретить рекламу лекарственных средств

12 Октября 2018 18:30 164
Поделиться:
В Казахстане могут запретить рекламу лекарственных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Болат Токежанов прокомментировал некоторые положения Концепции проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Жизненно важный антибиотик внесен в перечень бесплатных лекарств в РК
130 млн тенге выделено дополнительно для лечения алматинцев с редкими заболеваниями SMS-рассылку о получении бесплатных лекарств внедрит Минздрав с 2019 года

«Запрещается реклама донорских органов. Здесь хотели предусмотреть в новом проекте кодекса ряд запрещающих норм. Первое касается рекламы. Есть приведенные исследования ВОЗ и других организаций. Доказано - смотря такую рекламу, можно нанести определенный вред здоровью», - сказал представитель Минздрава на брифинге в Минюсте.

Также в рамках нового Кодекса и сопутствующего ему законопроекта
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» в Минздзраве намерены внести запрет на рекламу лекарственных средств.

«Реклама влияет на психику человека. На самом деле есть определенные правила. Тоже самое касается антибиотиков. Чрезмерное потребление антибиотиков приносит огромный вред человеку. Это касательно лекарств. Второе - это курение. В фильмах. Ограничение по возрасту выходит только в начале фильма, а эти моменты с курением бывают в середине или в конце», - отметил спикер.

«Если посмотреть российские телеканалы - там сразу указывают, предупреждают, что данный фрагмент затрагивает какие-то моменты. Поэтому мы бы хотели в этой части усилить ответственность и по запрету рекламы. Мы будем отрабатывать это с соответствующими госорганами. Мы должны предупредить население о вредном воздействии таких реклам», - добавил он.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Минздрав РК,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив