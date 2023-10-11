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    14:06, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане могут запретить наружную рекламу букмекерских контор

    Тамара Дуйсенова
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В Казахстане могут запретить наружную рекламу букмекерских контор. По словам заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, такое решение было принято, исходя из международной практики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Если откроете телефон, везде видите 1xbet, Olimpbet или же выходите на улицу и везде букмекерские конторы. В международной пррактике до 50 метров должно быть. Дальше никаких наружных реклам не должно быть. В этой связи сейчас с учетом предложений депутатов предусматриваем запрет наружной рекламы. Что тогда разрешается? Рекламировать букмекерские организации в их конторах, на спортивных телеканалах, в спортивных сооружениях и в экипировках спортсменов. Четыре вида рекламы будут оставаться. Это международная практика, - прокомментировала Тамара Дуйсенова в кулуарах Мажилиса.

    Однако заместитель Премьер-министра подчеркнула, что пока только вносится такое предлоежние о запрете наружной рекламы букмекерскиз контор.
    На данном этапе идут переговоры с бизнесом. После обсуждения и принятия окончательного решения Тамара Дуйсенова обещала рассказать об этом.

    Теги:
    Правительство РК Мажилис
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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