В Казахстане могут запретить наружную рекламу букмекерских контор
В Казахстане могут запретить наружную рекламу букмекерских контор. По словам заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, такое решение было принято, исходя из международной практики, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Если откроете телефон, везде видите 1xbet, Olimpbet или же выходите на улицу и везде букмекерские конторы. В международной пррактике до 50 метров должно быть. Дальше никаких наружных реклам не должно быть. В этой связи сейчас с учетом предложений депутатов предусматриваем запрет наружной рекламы. Что тогда разрешается? Рекламировать букмекерские организации в их конторах, на спортивных телеканалах, в спортивных сооружениях и в экипировках спортсменов. Четыре вида рекламы будут оставаться. Это международная практика, - прокомментировала Тамара Дуйсенова в кулуарах Мажилиса.
Однако заместитель Премьер-министра подчеркнула, что пока только вносится такое предлоежние о запрете наружной рекламы букмекерскиз контор.
На данном этапе идут переговоры с бизнесом. После обсуждения и принятия окончательного решения Тамара Дуйсенова обещала рассказать об этом.