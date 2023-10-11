В Казахстане могут запретить наружную рекламу букмекерских контор

- Если откроете телефон, везде видите 1xbet, Olimpbet или же выходите на улицу и везде букмекерские конторы. В международной пррактике до 50 метров должно быть. Дальше никаких наружных реклам не должно быть. В этой связи сейчас с учетом предложений депутатов предусматриваем запрет наружной рекламы. Что тогда разрешается? Рекламировать букмекерские организации в их конторах, на спортивных телеканалах, в спортивных сооружениях и в экипировках спортсменов. Четыре вида рекламы будут оставаться. Это международная практика, - прокомментировала Тамара Дуйсенова в кулуарах Мажилиса.