В Казахстане могут закрыть более 400 медцентров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК разработало проект приказа, направленный на укрупнение действующих медицинских организаций. Новые нормы, разработанные для оказания медуслуг в рамках одной организации, по факту могут лишить казахстанцев права на квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности. Ведь укрупнение медорганизаций приведет к тому, что небольшие врачебные амбулатории и центры первичной медико-социальной помощи просто исчезнут. Принцип «врач у дома» будет нарушен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НПП «Атамекен».

По словам управляющего директора - директора департамента медицинских услуг НПП «Атамекен» Назгуль Кабдрахмановой, требование установления предела объема консультативно диагностических услуг, передаваемых на соисполнение, обязывает ПМСП открывать клинико-диагностические отделения, которые они согласно действующему стандарту открывать не обязаны.

«На сегодняшний день из 257 частных ПМСП порядка 219 не имеют клинико-диагностических отделений, то есть 219 ПМСП просто выпадут с рынка оказания медицинской помощи. В такой же ситуации находятся дневные стационары, которые по новым требованиям не смогут принимать пациентов без наличия прикрепленного населения. Их насчитывается около 239 по Казахстану. Таким образом, под угрозой закрытия сейчас находятся порядка 458 медицинских организаций», - рассказала Кабдрахманова.

Она отметила, что итогом предлагаемых нововведений станет снижение доступности медицинской помощи, ограничение конкуренции и изменение инфраструктуры здравоохранения.

Большие вопросы вызывает и установление минимального количества прикрепленного населения в размере не менее 10 000 человек к новым организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) для допуска к закупу услуг в рамках ГОБМП/ОСМС. Если данная норма будет принята, то лечить пациентов смогут только поликлиники, а некоторые местности и вовсе рискуют остаться без ПМСП через 2-3 года.

«Почему при разделении не были рассмотрены моногорода, где проживает 8 тысяч населения, 20 тысяч? В Аркалыке проживает всего 25 тысяч населения. К нашей клинике прикреплено около пяти тысяч населения. Нам невозможно прикрепить 10 тысяч населения. Даже поэтапно, даже через 2-3 года. Такими нормами будет загублен частный медицинских сектор в моногородах» – считает Сабит Абдикадирулы, учредитель одного из медицинских центров.

К слову, укрупнение медорганизаций потребует создание дополнительных мощностей, финансовых и кадровых ресурсов и т.д. Однако, на сегодня этого не позволяют ни финансовые возможности поставщиков, ни имеющиеся площади.

Настоящие вопросы неоднократно обсуждались на площадке НПП РК. Однако достичь консенсуса в этом вопросе так и не удалось.

Между тем, в настоящее время проект правил находится на этапе рассмотрения. В случае их принятия, как говорилось выше, порядка 458 медицинских организаций будут вынуждены закрыться, выбор поставщиков медуслуг сократится, и казахстанцам придется ехать за медицинской помощью в ближайшую поликлинику.