В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Нариман Турегалиев выразил обеспокоенность высоким уровнем травматизма на производстве в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, ежегодно в стране около 1 500 человек получают травмы на производстве, при этом более 200 рабочих – погибают, а 600 человек в результате трудовых увечий и профессиональных заболеваний - получают инвалидность.

«По результатам проверок, проведённых в 2020 году, было выявлено, что 22% из 1,6 млн работников работают во вредных и опасных условиях труда. В результате у около 500 человек ежегодно регистрируются первые признаки профессиональных заболеваний. Кроме того, из выявленных в 2020-2021 годах инспекторами труда более 11 тысяч нарушений, 34% были зафиксированы в сфере безопасности и охраны труда», - сказал Нариман Турегалиев, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

В настоящее время в стране насчитывается около 300 тысяч действующих предприятий. Однако госконтроль по ним проводят лишь 237 инспекторов труда. В связи с такой нехваткой инспекторов ежегодно удается охватить проверками лишь 3% организаций и предприятий. Это, пояснил сенатор, приводит к тому, что компетентные органы борются не с предотвращением несчастных случаев на производстве, а работают только постфактум.

Кроме того, согласно Предпринимательскому кодексу инспекторы обязаны предупреждать о планируемом проведении проверки за 30 календарных дней. В то время как по нормам Международной организации труда для защиты жизни и здоровья работников, инспекторы должны иметь право и на проведение внеплановых проверок.

«С учетом изложенного считаем важным привести нормы об ограничениях деятельности инспекторов труда, предусмотренных Предпринимательским кодексом, в соответствие с конвенциями Международной организации труда. Вместе с тем необходимо проработать и вопрос об увеличении количества государственных инспекторов труда, а также рассмотреть вопрос усиления административной ответственности работодателя за несвоевременное уведомление о факте несчастных случаев на производстве», - сказал сенатор.

Депутат также отметил, что по инициативе сенаторов сейчас готовится к разработке законопроект о внесении соответствующих изменений и дополнений в Трудовой кодекс страны.



