В Казахстане могут создать биобанк редких и исчезающих видов животных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством экологии совместно с Национальным центром биотехнологии прорабатывается вопрос создания биобанка редких и исчезающих видов животных Казахстана для сохранения биоразнообразия. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях снижения коррупционной составляющей разрабатывается система периодической ротации инспекторов. Осуществляется обновление материально-технической базы ПО Охотзоопром, а также оснащение их системами видеофиксации. Приобретены жилеты для защиты от механических воздействий, наручники, палки резиновые (специальные), устройства для принудительной остановки автотранспорта. Совместно с МВД разработан алгоритм действий инспектора РГКП «ПО Охотзоопром» на случаи возникновений различных ситуаций. Кроме того, МВД разработана специальная учебная программа по основам задержания правонарушителей, применению норм Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях, правилам безопасности обращения с оружием, тактико-специальной подготовки. С 2019 года проведены учебные курсы для 315 инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром» в учебных центрах МВД», - рассказал заместитель главы Комитета лесного хозяйства и животного мира.

По его словам, в текущем году внесены дополнения в Правила дорожного движения. В Перечень оперативных и специальных служб, чей транспорт подлежит оборудованию специальными световыми, звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, включены оперативные транспортные средства территориальных подразделений Комитета и специализированных организаций, обеспечивающих охрану лесов и животного мира.

«Поправки предусматривают в оперативной автомашине инспекторов наличие проблескового маячка для принудительной остановки транспортных средств, окраску по специальным цветографическим схемам и логотип организации. Нанесение цветографических схем автотранспортных средств позволит идентифицировать наших инспекторов как представителей государственного органа. Разработаны нормативы оснащенности материально-технических средств территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа, местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, и специализированных организаций», - отметил он.

По словам спикера, данными нормативами предусмотрено оснащение автомототранспортными и плавательными средствами, а также другими специализированными средствами: летательный аппарат, эхолот, тепловизор, приборы ночного видения.

«Подписано Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака. Прорабатывается с РГП «Национальный центр биотехнологии» МОН РК вопрос создания биобанка редких и исчезающих видов животных Казахстана для сохранения биоразнообразия», - добавил Данияр Тургамбаев.



