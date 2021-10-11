РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане могут расширить список лиц для привития вакциной Pfizer

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут расширить список лиц для привития вакциной Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Pfizer. На начальном этапе эти вакцины будут предназначены детям с 12 лет и беременным, потом, возможно, мы расширим список и посмотрим», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы депутатов.

    Глава Минздрава пояснил, что на сегодня вакцина Comirnaty компании Pfizer является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации лиц 12-17 лет и беременных женщин с доказанной эффективностью и безопасностью.

    «В этой связи министерством подписан договор с компанией Pfizer на поставку 4 млн доз вакцины Comirnaty, которая будет осуществляться до конца 2021 года поэтапно», - уточнил Алексей Цой.

    Ранее сообщалось, что с 2013 года по настоящее время от числа подлежащих вакцинации отказались от профилактических прививок 24 976 человек, из них 58% - по личным убеждениям, 23,2% - по религиозным убеждениям, 12,8% - из-за недоверия к вакцинам, 6% - в результате негативной информации в СМИ. За первое полугодие этого года зарегистрировано 3417 случаев отказа от вакцинации.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!