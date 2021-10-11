НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут расширить список лиц для привития вакциной Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Pfizer. На начальном этапе эти вакцины будут предназначены детям с 12 лет и беременным, потом, возможно, мы расширим список и посмотрим», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы депутатов.

Глава Минздрава пояснил, что на сегодня вакцина Comirnaty компании Pfizer является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации лиц 12-17 лет и беременных женщин с доказанной эффективностью и безопасностью.

«В этой связи министерством подписан договор с компанией Pfizer на поставку 4 млн доз вакцины Comirnaty, которая будет осуществляться до конца 2021 года поэтапно», - уточнил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что с 2013 года по настоящее время от числа подлежащих вакцинации отказались от профилактических прививок 24 976 человек, из них 58% - по личным убеждениям, 23,2% - по религиозным убеждениям, 12,8% - из-за недоверия к вакцинам, 6% - в результате негативной информации в СМИ. За первое полугодие этого года зарегистрировано 3417 случаев отказа от вакцинации.