В Казахстане могут поднять порог для петиций в 50 тысяч подписей

Будут ли поднимать порог в 50 тысяч подписей для рассмотрения петиций Правительством? На этот вопрос ответила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает корреспондента агентства Kazinform.

— Уже поднимаются в обществе такие вопросы. Те стороны, которые не согласны друг с другом уже поднимают вопросы, что нужно увеличивать порог голосов и количество государственных органов, которые рассматривают петиции. Мы, конечно, будем вынуждены и эти предложения рассматривать. Мы не должны позволить, чтобы какие-либо вопросы вызывали рознь. Поэтому важно слышать мнение граждан, — сказала Аида Балаева, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Министр добавила, что в последние недели понимается вопрос по увеличению порога для рассмотрения петиций.

Журналисты дополнительно задали вопрос главе МКИ: «Что вы можете сказать о том, что студентов и бюджетников заставляют подписывать нужные петиции? Не стало ли это инструментом продавливания своих вопросов?»

— Я с этим не соглашусь, поскольку у каждого госоргана есть свои должностные полномочия, цели и задачи, и в рамках их они работают. И нет смысла искусственно что-либо продвигать. Многие вопросы, которые выносят на петиции — они актуальные для нашего общества. Конечно, одних интересуют экономические вопросы, других социальные, третьих — духовно-культурные. Слава богу, мы сформировали открытое общество. И я полагаю, что это результат того, что реформы Президента уже работают, и общество меняется, — пояснила Аида Балаева.

Журналисты также добавили: «Были слухи что госслужащих заставляют подписывать?»