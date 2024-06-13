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    16:10, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане могут поднять порог для петиций в 50 тысяч подписей

    петиции
    Фото: freepik.com

    Будут ли поднимать порог в 50 тысяч подписей для рассмотрения петиций Правительством? На этот вопрос ответила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает корреспондента агентства Kazinform.

    — Уже поднимаются в обществе такие вопросы. Те стороны, которые не согласны друг с другом уже поднимают вопросы, что нужно увеличивать порог голосов и количество государственных органов, которые рассматривают петиции. Мы, конечно, будем вынуждены и эти предложения рассматривать. Мы не должны позволить, чтобы какие-либо вопросы вызывали рознь. Поэтому важно слышать мнение граждан, — сказала Аида Балаева, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Министр добавила, что в последние недели понимается вопрос по увеличению порога для рассмотрения петиций.

    Журналисты дополнительно задали вопрос главе МКИ: «Что вы можете сказать о том, что студентов и бюджетников заставляют подписывать нужные петиции? Не стало ли это инструментом продавливания своих вопросов?»

    — Я с этим не соглашусь, поскольку у каждого госоргана есть свои должностные полномочия, цели и задачи, и в рамках их они работают. И нет смысла искусственно что-либо продвигать. Многие вопросы, которые выносят на петиции — они актуальные для нашего общества. Конечно, одних интересуют экономические вопросы, других социальные, третьих — духовно-культурные. Слава богу, мы сформировали открытое общество. И я полагаю, что это результат того, что реформы Президента уже работают, и общество меняется, — пояснила Аида Балаева.

    Журналисты также добавили: «Были слухи что госслужащих заставляют подписывать?»

    — Я слухи не хочу комментировать, если есть факты — давайте их рассмотрим. Но, я не согласна, что по слухам мы должны формировать какое-то мнение, — заявила Аида Балаева.

    Теги:
    Аида Балаева Минкультуры и информации СМИ Общество
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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