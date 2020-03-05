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В Казахстане могут пересмотреть статус некоторых сельских населенных пунктов

5 Марта 2020 13:45
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В Казахстане могут пересмотреть статус некоторых сельских населенных пунктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют пересмотреть требования к административно-территориальным единицам. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов Мажилиса по вопросам предоставления мер социальной поддержки для специалистов, возвращающихся в село, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Учитывая, что некоторые города районного значения по численности населения, структуре экономики и условиям жизни не отличаются от сельских населенных пунктов, возникает необходимость изменения их статусов. По стране насчитывается 14 таких городов - несоответствующих своему статусу по численности населения (Акмолинская – 3, Актюбинская – 2, ВКО – 2, Карагандинская – 2, Кызылординская – 1, Мангистауская – 1, СКО – 3)», - отмечает глава Правительства.

В настоящее время, как отмечено в ответе Аскара Мамина, в соответствии с пунктом 74 Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» и Планом законопроектных работ Правительства на 2020 год Министерством национальной экономики разрабатывается проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти» (далее - Законопроект) со сроком внесения в Парламент – сентябрь 2020 года.

«Законопроект предполагает пересмотр требований к административно-территориальным единицам с предоставлением возможности инициирования пересмотра статуса населенного пункта местными представительными и исполнительными органами, что позволит усовершенствовать территориальный охват реализации проекта. В этой связи, поднимаемый вами вопрос предоставления мер социальной поддержки для специалистов, возвращающихся в село, будет проработан в рамках указанного законопроекта», - пояснил глава Кабмина.


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Мажилис,
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Автор:

Серик Сабеков

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