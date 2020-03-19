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В Казахстане могут освободить предпринимателей от имущественного налога на период ЧП

19 Марта 2020 18:27
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В Казахстане могут освободить предпринимателей от имущественного налога на период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают вопрос освобождения субъектов предпринимательства от имущественного налога. Об этом сообщил директор департамента правовой защиты предпринимателей НПП «Атамекен» Шынгыс Темир в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если речь идет об аренде, когда арендодатель требует оплаты аренды, а арендатор не может ее оплачивать, так как его вид деятельности на данный момент был запрещен, то в этом случае есть несколько вариантов выхода из ситуации. Если не удается договориться о заморозке аренды на этот период, можно рассмотреть вариант отсрочки оплаты», - сказал Шынгыс Темир.

Он также сообщил, что сейчас НПП «Атамекен» совместно с Правительством прорабатывает варианты для послабления каких-то финансовых обязательств для арендодателей.

«Аренда – это тоже бизнес, у арендодателя есть свои обязательства, в том числе кредитные и налоговые. В связи с этим мы предлагаем освободить бизнес от налогов. То есть определенную категорию налогоплательщиков от определенных видов налогов. На данный момент прорабатывается вопрос освобождения субъектов предпринимательства, ИП и юридических лиц от имущественного налога. Таким образом, мы хотим помочь предпринимателям, которые столкнулись с такой проблемой», - заключил Шынгыс Темир.


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Ключевые слова: Малый бизнес, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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