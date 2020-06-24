В Казахстане могут освободить от НДС социально значимые автоперевозки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены освободить от НДС социально значимые автомобильные перевозки. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с нерентабельностью тарифов по социальным маршрутам и нехваткой финансирования на их субсидирование, перевозчики несут убытки. Предлагается освобождение на 3 года от НДС по регулярным социально значимым автомобильным перевозкам», - сказал Руслан Даленов.
Глава МНЭ добавил, что в целях создания условий для развития транзита через морской транспорт, снижения стоимости транзита предлагается признание железнодорожных перевозок до морского порта с перевалкой груза на водный транспорт международными, и применять к ним нулевую ставку НДС.
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