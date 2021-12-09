В Казахстане могут ограничить количество попыток сдать экзамены на водительские права

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут ограничить количество попыток сдать экзамены на водительские права. Об этом сообщил управляющий директор по сервису Госкорпорации «Правительство для граждан» Бахтияр Мухаметкалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас не ограничено это количество. Но, с другой стороны, мы понимаем, что курсантам нужно более ответственно относиться к подготовке. Есть люди, которые приходят и по шесть, и по семь раз, поэтому мы им говорим: «Наверное, вам стоит научиться и потом приходить сдавать». Но ограничить их не можем. Возможно, в будущем мы будем это совместно как-то пересматривать», - сказал Бахтияр Мухаметкалиев в интервью журналистам.

Ранее сообщалось, что в специализированном ЦОНе №1 города Нур-Султана прошел пресс-тур для представителей СМИ. В ходе мероприятия о новой биометрической системе при сдаче теоретического экзамена и обновленном автодроме журналистам рассказали представители Госкорпорации «Правительство для граждан».