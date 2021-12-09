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В Казахстане могут ограничить количество попыток сдать экзамены на водительские права

9 Декабря 2021 19:03
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В Казахстане могут ограничить количество попыток сдать экзамены на водительские права

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут ограничить количество попыток сдать экзамены на водительские права. Об этом сообщил управляющий директор по сервису Госкорпорации «Правительство для граждан» Бахтияр Мухаметкалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас не ограничено это количество. Но, с другой стороны, мы понимаем, что курсантам нужно более ответственно относиться к подготовке. Есть люди, которые приходят и по шесть, и по семь раз, поэтому мы им говорим: «Наверное, вам стоит научиться и потом приходить сдавать». Но ограничить их не можем. Возможно, в будущем мы будем это совместно как-то пересматривать», - сказал Бахтияр Мухаметкалиев в интервью журналистам.

Ранее сообщалось, что в специализированном ЦОНе №1 города Нур-Султана прошел пресс-тур для представителей СМИ. В ходе мероприятия о новой биометрической системе при сдаче теоретического экзамена и обновленном автодроме журналистам рассказали представители Госкорпорации «Правительство для граждан».


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#Общество   #Правительство для граждан  
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Автор:

Серик Сабеков

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