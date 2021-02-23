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    13:19, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане минимальную базовую пенсию не будут приравнивать к средней зарплате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин прокомментировал возможность установления размера минимальной базовой пенсии равного средней заработной плате по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пенсионные отношения являются производными от трудовых отношений, в связи с чем пенсия назначается индивидуально каждому человеку и служит замещением дохода, получаемого в предпенсионный период», - сказал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    При этом, по его словам, согласно рекомендациям Международной организации труда, коэффициент замещения утраченного дохода пенсионными выплатами не должен быть ниже 40 %.

    «В этой связи, привязка минимального размера базовой пенсии к средней заработной плате не отражает сущности пенсионных выплат, в силу чего экономически и методологически является необоснованной», - заключил Премьер.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Общество Экономика
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