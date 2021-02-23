В Казахстане минимальную базовую пенсию не будут приравнивать к средней зарплате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин прокомментировал возможность установления размера минимальной базовой пенсии равного средней заработной плате по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные отношения являются производными от трудовых отношений, в связи с чем пенсия назначается индивидуально каждому человеку и служит замещением дохода, получаемого в предпенсионный период», - сказал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, по его словам, согласно рекомендациям Международной организации труда, коэффициент замещения утраченного дохода пенсионными выплатами не должен быть ниже 40 %.

«В этой связи, привязка минимального размера базовой пенсии к средней заработной плате не отражает сущности пенсионных выплат, в силу чего экономически и методологически является необоснованной», - заключил Премьер.