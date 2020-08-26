В Казахстане ликвидируют две колонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, в целях содержания заключенных в надлежащих условиях, до конца текущего года запланировано закрытие 2-х учреждений средней безопасности: УК-161/4 в п.Кушмурун Костанайской области и ОВ-156/17 в п.Шуак Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

«Как известно, за последнее десятилетие в Казахстане количество заключенных снизилось более чем в 2 раза. В этой связи, мы не первый год проводим работу по постепенному закрытию наиболее старых, архитектурно и технически устаревших колоний. К примеру, в прошлом году было ликвидировано четыре учреждения. Акцент при оптимизации также делается учреждения, расположенные вдали от областных центров, так как именно в них сложнее всего решаются проблемы с трудоустройством осужденных и подбором сотрудников. Сэкономленные средства направляются на материально-техническое укрепление других пенитенциарных учреждений», - отметил исполняющий обязанности председателя Комитета УИС МВД Ескали Саламатов.

Как сообщает Комитет УИС, сотрудники ликвидируемых учреждений продолжат службу в других подразделениях ведомства. Что касается осужденных закрываемых колоний, то они будут постепенно перевезены в ближайшие учреждения аналогичной степени безопасности с более улучшенными коммунально-бытовыми условиями.

Также, в соответствии с требованиями законодательства, о прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрацией учреждения будут своевременно в письменной форме уведомлены его ближайшие родственники либо законные представители, по выбору самого осужденного.







