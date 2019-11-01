В Казахстане ликвидированы пять ОПГ, занимавшихся сбытом наркотиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ликвидированы пять организованных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 10 месяцев текущего года выявлено 1 878 наркопреступлений, 1 118 фактов сбыта и 323 - хранения наркотиков в особо-крупном размере. Изъято более 19 тонн различных видов наркотиков, в том числе 19 кг героина, 370 кг гашиша и 9 кг синтетических наркотиков. Ликвидирована деятельность 5 организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлекаются 5 лидеров и 32 участника», - сказал Тлеген Маткенов.

Начальник департамента по противодействию наркопреступности рассказал также и о проделанной работе в рамках исполнения поручений Главы государства, данных в апреле текущего года на заседании коллегии МВД.

«Совместно с Министерством финансов осуществляются проверки в отношении 1400 абонентов электронных платежных систем. Выявлено 32 телеграмм-чата с клиентской базой на 10 тыс человек. В отношении администраторов проводится оперативная работа. Взломано 5 сайтов, посредством которых распространялись наркотики», - сообщил Тлеген Маткенов.