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В Казахстане ликвидированы пять ОПГ, занимавшихся сбытом наркотиков

1 Ноября 2019 12:25
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В Казахстане ликвидированы пять ОПГ, занимавшихся сбытом наркотиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ликвидированы пять организованных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 10 месяцев текущего года выявлено 1 878 наркопреступлений, 1 118 фактов сбыта и 323 - хранения наркотиков в особо-крупном размере. Изъято более 19 тонн различных видов наркотиков, в том числе 19 кг героина, 370 кг гашиша и 9 кг синтетических наркотиков. Ликвидирована деятельность 5 организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлекаются 5 лидеров и 32 участника», - сказал Тлеген Маткенов.

Начальник департамента по противодействию наркопреступности рассказал также и о проделанной работе в рамках исполнения поручений Главы государства, данных в апреле текущего года на заседании коллегии МВД.

«Совместно с Министерством финансов осуществляются проверки в отношении 1400 абонентов электронных платежных систем. Выявлено 32 телеграмм-чата с клиентской базой на 10 тыс человек. В отношении администраторов проводится оперативная работа. Взломано 5 сайтов, посредством которых распространялись наркотики», - сообщил Тлеген Маткенов.

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Ключевые слова: Борьба с преступностью,
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Автор:

Серик Сабеков

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