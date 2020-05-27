В Казахстане ликвидированы две преступные группировки - КНБ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел провели спецоперацию в Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«27 мая 2020 года КНБ совместно с МВД РК в результате проведенной спецоперации в Алматы и Алматинской области пресечена противоправная деятельность двух противоборствующих ОПГ», - говорится в сообщении.
Отмечается, участники преступных групп причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные правонарушения совершались с особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия.
«Общая численность активных членов двух ОПГ достигает 30 человек. Среди них ранее судимые лица, отдельные из которых придерживаются т.н. «воровской» идеологии и поддерживают контакты с лидерами транснациональных преступных сообществ», - сообщили в пресс-службе.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты 11 единиц различных видов оружия, более 200 боеприпасов.
Задержанные водворены в изоляторы временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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