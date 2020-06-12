В Казахстане ликвидировано 26 ОПГ, специализирующихся на экономических преступлениях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ликвидировано 26 организованных преступных групп, специализирующихся на экономических преступлениях. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 2019 году штат Службы экономических расследований сокращен на 40%, что позволило увеличить зарплату, снизить коррупционные риски и привлечь высококвалифицированных специалистов. В условиях сокращения штата, акцент осознанно смещен в сторону выявления значимых экономических преступлений. Так, ликвидировано 26 ОПГ», - сказал Ерулан Жамаубаев.
По словам главы Минфина, практически все регионы страны очищены от игорных заведений, что положительно воспринято общественностью
«Впервые в СНГ ликвидирован крупнейший наркотрафик героина весом свыше 1,1 тонны. На «черном» рынке его стоимость составляет порядка 350 млн. долларов США», - добавил Ерулан Жамаубаев.
На сегодня, по данным ведомства, объем обналичивания денежных средств сокращен до 18%.
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