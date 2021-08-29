В Казахстане лечение от КВИ продолжают получать свыше 115 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 августа лечение от КВИ продолжают получать 115 489 человека (108 651 КВИ+ и 6 838 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находятся 25 753 пациента, на амбулаторном уровне – 89 736 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 796 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 493 пациентов, на аппарате ИВЛ – 237 пациентов.