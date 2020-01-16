В Казахстане крупный бизнес «живет» дольше - исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупный бизнес в Казахстане «живёт» дольше: 3,3% компаний в секторе работают на рынке страны более четверти века, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

«К январю текущего года в Казахстане было зарегистрировано 446,7 тыс. юридических лиц — на 3% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 433,8 тыс. предприятий, рост за год составлял 5,1%. Из них количество действующих компаний достигло 308 тыс. Годовой рост составил сразу 10,1%.

«Молодые» предприятия возрастом до года составляют 11,7% действующих компаний — 36,1 тыс. против 38,6 тыс. годом ранее. Возраст ещё 119,9 тыс. компаний приходится на пятилетку жизненного цикла предприятия от одного до пяти лет работы. Это самая многочисленная группа среди рассматриваемых — сразу 38,9% от всех юридических лиц», - отмечено в сообщении.

В Finprom.kz. также сообщают, что 19,3% компаний, действующих в РК, попадают в возрастной диапазон 6–10 лет, 14,6% — 11–15 лет, 9,3% — 16–20 лет, 5,2% — 21–25 лет. Лишь 0,9% предприятий действуют на рынке страны более 25 лет.

«Показательно, как заметно зависит «вес» компаний-«долгожителей» в сегментах от размеров предприятий. В сегменте крупного бизнеса более 25 лет на рынке работают 3,3% компаний, среднего — 2,5%, а вот малых компаний старше четверти века — всего 0,9% от общего числа предприятий в секторе», - уточняется в сообщении.