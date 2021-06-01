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    12:40, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    В Казахстане количество детских домов с каждым годом уменьшается

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане количество детских домов с каждым годом уменьшается. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагабетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава МОН подчеркнул, что в республике особое внимание уделяется вопросам обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

    «Нами регламентированы деятельность организаций по оказанию содействия в устройстве детей-сирот, требования к их аккредитации, а также обязательная подготовка потенциальных приемных родителей», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Введение данных мер, по его словам, позволило сократить численность детей, воспитывающихся в детских домах, а также снизить уровень повторного сиротства.

    «Сегодня в республике 23 063 детей-сирот и детей ОБПР, в семьях находятся 18 805 или 81,5%. Количество детских домов с каждым годом уменьшается, и мы этому рады. Так, в 96 организациях для детей-сирот всего 4254 воспитанника. В регионах приняты планы по деинституализации, разукрупнению и оптимизации организаций для детей-сирот», - добавил Асхат Аймагамбетов.


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