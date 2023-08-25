В Казахстане каждый четвертый претендент на госгрант в этом году решил стать учителем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Только в этом году каждый четвертый претендент на государственный грант решил стать учителем. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на республиканском августовском совещании работников образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Только в этом году каждый четвертый претендент на государственный грант, а также более 1,5 тысячи обладателей «Алтын белгі» решили стать учителями. Как вы помните, всего лишь пять лет назад на педагогические специальности приходили абитуриенты с 50 баллами, а сегодня проходной балл составляет уже 111», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр подчеркнула, что все это свидетельствует о растущем престиже профессии учителя и качественном укреплении педагогического корпуса и правильности принимаемых государственных мер.

«Объем средств, направленный на достижение обозначенных показателей системы образования, только за последние пять лет увеличился в два раза, или с 2 до 4,5 трлн тенге сегодня направляется в систему образования Казахстана. Но нужно понимать, что новые условия ставят перед нами новые задачи», - добавила Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют вернуться к 34-недельной продолжительности учебного года в школах. Новый 2023-2024 учебный год завершится 25 мая.