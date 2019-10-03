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В Казахстане изучают вопрос производства электробусов

3 Октября 2019 13:35
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В Казахстане изучают вопрос производства электробусов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане изучают вопрос производства электробусов. Об этом заявил представитель ТОО «Сарыаркаавтопром» Роман Кривопаленко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день мы изучаем, все-таки новые технологии. Готовим специалистов и изучаем мировой опыт. Сейчас сотрудничаем с транснациональной компанией Yutong, которая более 10 лет производит и эксплуатирует электронные автобусы, поэтому так сразу сроки не назову. Но мы к этому идем и стремимся», - сказал Роман Кривопаленко, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по закупу электробусов для столичного автопарка.

Он также рассказал об уровне локализации производства автобусов в РК.

«У нас есть часть узлов и агрегатов, которые мы ведем к локализации. Это опять-таки помогает подготавливать специалистов и изучать новые технологии. Но все очень новое и требует определенного времени, чтобы достигнуть определенного уровня. К примеру, касательно школьных и дизельных автобусов, у нас локализация порядка 50%. По электробусам пока не очень высокая локализация, но мы стремимся», - добавил Роман Кривопаленко.

Ранее сообщалось, что 100 новых электрических автобусов закупят для столичного автопарка.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Серик Сабеков

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