В Казахстане изменят расчеты по выплате страховки для автовладельцев в 2025 году

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК повысило фактор достоверности — коэффициент, необходимый для расчета страховой премии для автовладельцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ведомство опубликовало постановление, утверждающее размеры таргетируемой убыточности и фактора достоверности на 2025 год. Первый показатель остался на прежнем уровне — 65%, а второй — увеличен до 70%.

— Фактор достоверности — это коэффициент, характеризующий степень доверия к используемым данным единой базы данных по страхованию, — уточнили в Агентстве.

По данным ведомства, эти показатели в дальнейшем будут применены для определения региональных поправочных коэффициентов для исчисления страховой премии по обязательному автострахованию. Изменения произошли из-за улучшения качества информации в единой базе данных.