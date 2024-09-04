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    13:42, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В Казахстане изменят расчеты по выплате страховки для автовладельцев в 2025 году

    автострахование
    Фото: freepik.com

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК повысило фактор достоверности — коэффициент, необходимый для расчета страховой премии для автовладельцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ведомство опубликовало постановление, утверждающее размеры таргетируемой убыточности и фактора достоверности на 2025 год. Первый показатель остался на прежнем уровне — 65%, а второй — увеличен до 70%.

    — Фактор достоверности — это коэффициент, характеризующий степень доверия к используемым данным единой базы данных по страхованию, — уточнили в Агентстве.

    По данным ведомства, эти показатели в дальнейшем будут применены для определения региональных поправочных коэффициентов для исчисления страховой премии по обязательному автострахованию. Изменения произошли из-за улучшения качества информации в единой базе данных.

    Теги:
    Казахстанцы Казахстан Страхование Авто
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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