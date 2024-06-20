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    17:15, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане изменят правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту

    мигранты иностранцы
    Фото: Polisia.kz

    Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях дальнейшего совершенствования порядка выдачи и продления разрешения трудовому иммигранту разработаны поправки в правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 июля т.г.

    Документ предусматривает оказание государственной услуги через портал электронного правительства, а также через платформу migration.enbek.kz. Также предлагается ввести механизм уведомления при смене трудовым иммигрантом работодателя.

    Указаны страны, граждане которых смогут получать разрешения для работы в домашнем хозяйстве.

    Конкретизированы суммы оплаты индивидуального подоходного налога в соответствии с Налоговым кодексом.

    Упрощен механизм выдачи разрешения трудовым иммигрантам сроком до 12 месяцев, а также определены основания отказов в выдаче и продлении разрешения.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Иностранцы Мигранты Трудовые мигранты
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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