В Казахстане изменят правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту

Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях дальнейшего совершенствования порядка выдачи и продления разрешения трудовому иммигранту разработаны поправки в правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 июля т.г.

Документ предусматривает оказание государственной услуги через портал электронного правительства, а также через платформу migration.enbek.kz. Также предлагается ввести механизм уведомления при смене трудовым иммигрантом работодателя.

Указаны страны, граждане которых смогут получать разрешения для работы в домашнем хозяйстве.

Конкретизированы суммы оплаты индивидуального подоходного налога в соответствии с Налоговым кодексом.

Упрощен механизм выдачи разрешения трудовым иммигрантам сроком до 12 месяцев, а также определены основания отказов в выдаче и продлении разрешения.