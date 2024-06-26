В Казахстане изменят правила оказания платных видов услуг военными медучреждениями

Главное военно-медицинское управление Вооруженных сил РК разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 871 «Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации услуг государственными учреждениями Вооруженных сил по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования и расходования ими денег от реализации услуг». Об этом передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Нормативный правовой акт подготовлен в рамках реализации подпункта 3 статьи 1, части первой пункта 2, пункта 2-1 Закона РК «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан».

В целях приведения норм правил в соответствие с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» понятие «медицинская помощь» меняется на «медицинские услуги».

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 10 июля текущего года.