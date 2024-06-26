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    11:25, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане изменят правила оказания платных видов услуг военными медучреждениями

    военный госпиталь
    Фото: Минобороны РК

    Главное военно-медицинское управление Вооруженных сил РК разработало проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 30 октября 2019 года № 871 «Об утверждении Правил оказания платных видов деятельности по реализации услуг государственными учреждениями Вооруженных сил по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования и расходования ими денег от реализации услуг». Об этом передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Нормативный правовой акт подготовлен в рамках реализации подпункта 3 статьи 1, части первой пункта 2, пункта 2-1 Закона РК «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан».

    В целях приведения норм правил в соответствие с Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» понятие «медицинская помощь» меняется на «медицинские услуги».

    С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 10 июля текущего года.

    Теги:
    Здравоохранение Армия Минобороны РК
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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