В Казахстане изменят правила биржевой торговли: что это даст внутренним рынкам страны

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Что подразумевает проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли, защиты персональных данных»? Что должно измениться на внутреннем рынке после принятия документа? Об этом пояснили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Чем вызвана необходимость разработки законопроекта?

- Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» указал о необходимости наведения порядка с биржевой торговлей, и, в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля. Принятие комплексных мер необходимо для недопущения имитации прозрачности со стороны крупных игроков.

Согласно действующим нормам, уполномоченный орган разрабатывает Типовые правила биржевой торговли. В свою очередь, товарные биржи на основе указанных Типовых правил, разрабатывают собственные Правила, где устанавливаются условия и порядок аккредитации членов товарной биржи, порядок проведения биржевых торгов, условия и порядок приостановления и возобновления торгов, механизмы разрешения споров.

В связи с чем, в адрес Министерства систематически поступают жалобы и обращения по вопросам условий аккредитации на товарных биржах, порядку проведения биржевых торгов, а также по разрешениям споров биржевым арбитражем. При этом, некоторая часть существующих бирж была открыта для проведения торгов для определенного узкого круга продавцов и покупателей. Также имеются независимые, но откровенно слабые игроки биржевой торговли, готовые практически на любые условия для заключения контракта на проведение торгов. Наличие подобных бирж не добавляет доверия к биржевой торговле со стороны потенциальных участников и препятствует ее развитию.

Вместе с тем, при небольшой емкости рынка Казахстана и малом количестве биржевых товаров, происходит размытие данной ликвидности на большое количество товарных бирж. Данный факт также является своеобразным тормозом развития биржевого рынка.

В целях исполнения пункта 46 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства предусмотрено мероприятие по совершенствованию регулирования деятельности товарных бирж, в том числе направленных на обеспечение равного доступа к торгам для биржевых брокеров и поставщиков товаров, установление максимальных лотов и обеспеченности сделок отгрузкой, оплатой для товаров, включенных в обязательный перечень.

Одним из приоритетных направлений развития внутренней торговли станет развитие биржевого рынка в Республике Казахстан.

В целях реализации данного направления, как одного из важнейших механизмов естественного ценообразования, предусмотрен комплекс мер по дальнейшему развитию биржевой торговли в рамках совершенствования законодательства в сфере биржевой торговли.

- Какие основные направления законопроекта в сфере биржевой торговли?

- Первое - увеличение требований и повышение прозрачности деятельности товарных бирж, то есть увеличение уставного капитала, введение двухуровневой системы товарных бирж, установление требований к финансовой устойчивости товарных бирж и участников биржевой торговли, утверждение единых правил биржевой торговли.

Второе направление - создание конкурентной среды и условий для развития биржевой торговли: установление единой аккредитации брокеров и дилеров, с одновременной отменой запрета на их участие на нескольких товарных биржах, доступ клиентов к участию в биржевых торгах в качестве разовых посетителей без посредников, разделение товаров и торгов по секциям.

Третье - увеличение объемов биржевой торговли, в частности установление дифференцированных ставок в зависимости от вида секции и объёма совершенных сделок, внедрение инструмента страхования как заключения самих сделок на бирже, так и исполнения договоров.

- Насколько концепция и содержание законопроекта соответствуют общемировой практике?

- При разработке законопроекта был учтен международный опыт биржевой торговли. К примеру, в Российской Федерации товарные биржи проводят организованные торги по торговым (биржевым) секциям с утверждением отдельных правил торгов для каждой секции. В США и Великобритании также все биржевые товары распределяются по товарным секциям, таким как сельхозпродукция, металлы, энергетические товары и другие.

К каждой секции биржи устанавливают свои правила и требования, в том числе различные уровни биржевых сборов.

При этом в США, Европе и Российской Федерации тарифы биржевого сбора устанавливаются по каждой секции индивидуально, также биржа имеет право устанавливать более низкие биржевые сборы в зависимости от объема товаров. Вместе с тем, и меются высокие требования по финансовой устойчивости как самих бирж, так и их клиентов.

Принимая во внимание международный опыт биржевой торговли, законопроектом предусмотрен ряд новых норм, это утверждение Единых правил проведения биржевой торговли, где будет установлено разделение товаров и торгов по секциям с выставлением отдельных требований к ним, право товарной биржи устанавливать дифференцированный биржевой сбор в зависимости от объема совершенных сделок брокеров, а также возможность ввести «гибкий» биржевой сбор в зависимости от положительной истории совершенных ранее сделок брокерами и дилерами.

Вносимая норма даст возможность получать скидку на ставки биржевого сбора постоянным продавцам и покупателям, что повысит их заинтересованность в увеличении объемов биржевой торговли. Третье - наделение Министерством компетенцией по установлению порога минимальной финансовой устойчивости.

Под финансовой устойчивостью будут приниматься минимальные пороги по уплате корпоративных налогов, пенсионных и социальных отчислений, количество действующих работников, наличие иных ресурсов, отражающих финансовую стабильность клиентов, что выведет качество биржевых торгов на новый уровень, повысив ее состоятельность и устойчивость.

Данная норма также устанавливается в рамках Единых правил проведения биржевой торговли, где Министерством будет определен минимальный порог финансовой устойчивости, которому обязаны соответствовать товарные биржи и все участники биржевой торговли.

Эта мера позволит повысить качество проводимых торгов, будет являться дополнительным инструментом безопасности сделок, произойдет отсечение потенциально несостоятельных поставщиков, а также простимулирует к выходу из тени заинтересованных в участии в биржевой торговле.

- Что должно измениться на внутренних рынках РК после принятия документа?

- Внесение указанных дополнений в законодательство позволит улучшить доступность и увеличить объемы биржевой торговли, привлечь новых, в том числе зарубежных партнеров, создать конкурентную среду, установить естественные цены, обеспечить прозрачность биржевых сделок.

В целом принятие проекта закона повлечет положительные правовые и социально-экономические последствия, а также приведет к решению задач по совершенствованию общественных отношений в сфере биржевой торговли. В результате будет достигнута цель по повышению конкуренции на рынке и прозрачность цен на биржевые товары.

Принятие законопроекта позволит сформировать стабильный рынок биржевой торговли, увеличить доступность и добросовестную конкуренцию, исключить возможные влияния и давления на брокеров и биржу со стороны продавцов и покупателей, простимулировать брокеров к привлечению к биржевой торговле новых поставщиков и покупателей, в том числе зарубежных, увеличить объемы биржевой торговли до 5,6 трлн. тенге, увеличить долю биржевой торговли в общем объеме оптовой торговли до 14%, также установить естественные цены и обеспечить прозрачность биржевых сделок.