Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В Казахстане изменят механизм управления пенсионными активами

Мейрамбек Байгарин
29 Марта 2023, 16:34
В Казахстане изменят механизм управления пенсионными активами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по Астане по социальным вопросам Дамежан Садвокасова сообщила, что проектом Кодекса также предусмотрено расширение прав вкладчиков по управлению своими пенсионными активами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 марта текущего года Сенат Парламента РК одобрил проект нового Социального кодекса РК.

«Действующая пенсионная система охватывает три поколения пенсионеров. В предусмотренных изменениях пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1998 года и после 1998 года, основную пенсионную выплату будут получать от государства, а будущие пенсионеры из накопительной пенсионной системы. С этой целью для действующих пенсионеров будут изменяться параметры назначения базовой пенсионной выплаты и исчисления солидарной пенсии. Эти изменения вносятся для увеличения размеров указанных пенсий. Для будущих пенсионеров с 1 января 2024 года планируется введение дополнительных пенсионных выплат-взносов работодателями», - сказала Дамежан Садвокасова на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По ее словам, проектом Кодекса также предусмотрено расширение прав вкладчиков по управлению своими пенсионными активами. Теперь граждане смогут тратить пенсионные накопления, превышающие установленный порог достаточности только на лечение и приобретение жилья. Проектом также предусмотрены новые подходы по обеспечению занятости населения, изменения в методе начисления адресной социальной помощи и, в целом, парадигмы этого вида государственной поддержки.


Общество   Социальный кодекс   Пенсия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО