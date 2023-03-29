В Казахстане изменят механизм управления пенсионными активами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по Астане по социальным вопросам Дамежан Садвокасова сообщила, что проектом Кодекса также предусмотрено расширение прав вкладчиков по управлению своими пенсионными активами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 марта текущего года Сенат Парламента РК одобрил проект нового Социального кодекса РК.

«Действующая пенсионная система охватывает три поколения пенсионеров. В предусмотренных изменениях пенсионеры, вышедшие на пенсию до 1998 года и после 1998 года, основную пенсионную выплату будут получать от государства, а будущие пенсионеры из накопительной пенсионной системы. С этой целью для действующих пенсионеров будут изменяться параметры назначения базовой пенсионной выплаты и исчисления солидарной пенсии. Эти изменения вносятся для увеличения размеров указанных пенсий. Для будущих пенсионеров с 1 января 2024 года планируется введение дополнительных пенсионных выплат-взносов работодателями», - сказала Дамежан Садвокасова на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По ее словам, проектом Кодекса также предусмотрено расширение прав вкладчиков по управлению своими пенсионными активами. Теперь граждане смогут тратить пенсионные накопления, превышающие установленный порог достаточности только на лечение и приобретение жилья. Проектом также предусмотрены новые подходы по обеспечению занятости населения, изменения в методе начисления адресной социальной помощи и, в целом, парадигмы этого вида государственной поддержки.