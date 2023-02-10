РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    В Казахстане изменился порядок медосвидетельствования осужденных

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь медицинское освидетельствование представляемых к освобождению осужденных будет осуществлять специальная медицинская комиссия (СМК) при управлении здравоохранения регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Приказом Министерства здравоохранения РК от 30 июня 2022 года утвержден перечень 38 заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания. В этот перечень входят злокачественные новообразования, цирроз печени, острая печеночная недостаточность, язвенный колит, болезнь Крона и так далее.

    «Каждое заболевание рассматривается не только с позиции наличия в перечне диагнозов, но и по тяжести течения и степени осложнения.

    Порядок подачи обращения на освобождение включает поэтапное прохождение консилиума в медицинской организации, обеспечивающее медицинскую помощь при учреждении УИС. При наличии показаний проводится СМК при территориальном управлении здравоохранения», - проинформировали в Минздраве РК.

    В состав СМК входят опытные специалисты области и города областного значения. Заключение СМК направляется в уполномоченный орган УИС.


    Теги:
    Минздрав РК Заключенные Здравоохранение
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!