В Казахстане изменился порядок медосвидетельствования осужденных
Приказом Министерства здравоохранения РК от 30 июня 2022 года утвержден перечень 38 заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания. В этот перечень входят злокачественные новообразования, цирроз печени, острая печеночная недостаточность, язвенный колит, болезнь Крона и так далее.
«Каждое заболевание рассматривается не только с позиции наличия в перечне диагнозов, но и по тяжести течения и степени осложнения.
Порядок подачи обращения на освобождение включает поэтапное прохождение консилиума в медицинской организации, обеспечивающее медицинскую помощь при учреждении УИС. При наличии показаний проводится СМК при территориальном управлении здравоохранения», - проинформировали в Минздраве РК.
В состав СМК входят опытные специалисты области и города областного значения. Заключение СМК направляется в уполномоченный орган УИС.