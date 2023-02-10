В Казахстане изменился порядок медосвидетельствования осужденных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теперь медицинское освидетельствование представляемых к освобождению осужденных будет осуществлять специальная медицинская комиссия (СМК) при управлении здравоохранения регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Приказом Министерства здравоохранения РК от 30 июня 2022 года утвержден перечень 38 заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания. В этот перечень входят злокачественные новообразования, цирроз печени, острая печеночная недостаточность, язвенный колит, болезнь Крона и так далее.

«Каждое заболевание рассматривается не только с позиции наличия в перечне диагнозов, но и по тяжести течения и степени осложнения.

Порядок подачи обращения на освобождение включает поэтапное прохождение консилиума в медицинской организации, обеспечивающее медицинскую помощь при учреждении УИС. При наличии показаний проводится СМК при территориальном управлении здравоохранения», - проинформировали в Минздраве РК.

В состав СМК входят опытные специалисты области и города областного значения. Заключение СМК направляется в уполномоченный орган УИС.