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    15:31, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане изменился формат ЭЦП

    эцп
    Фото: Национальный удостоверяющий центр РК

    30 апреля в Казахстане осуществлен переход на криптографический стандарт, в соответствии с которым изменится формат электронной цифровой подписи, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Национальный удостоверяющий центр РК.

    Согласно изменениям, теперь будет выдаваться только один ключ ЭЦП, подходящий для аутентификации и подписи.

    Также планируется исключить из списка доступных невостребованные виды ключей ЭЦП, предназначенных для юридических лиц: «Сотрудник с правом подписи финансовых документов» и «Сотрудник отдела кадров».

    В планах Национального удостоверяющего центра – перейти на новый межгосударственный криптографический стандарт ГОСТ 2015. При этом все ранее выпущенные регистрационные свидетельства будут поддерживаться до истечения срока их действия.

    – Поддержка нового алгоритма ГОСТ 2015 будет обеспечиваться обновленным NCALayer. После выхода новой версии приложение автоматически предложит пользователю обновить NCALayer, – добавили в центре.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Казахстан Цифровой Казахстан Правительство для граждан Связь, ТВ, IT Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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