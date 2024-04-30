В Казахстане изменился формат ЭЦП

30 апреля в Казахстане осуществлен переход на криптографический стандарт, в соответствии с которым изменится формат электронной цифровой подписи, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Национальный удостоверяющий центр РК.

Согласно изменениям, теперь будет выдаваться только один ключ ЭЦП, подходящий для аутентификации и подписи.

Также планируется исключить из списка доступных невостребованные виды ключей ЭЦП, предназначенных для юридических лиц: «Сотрудник с правом подписи финансовых документов» и «Сотрудник отдела кадров».

В планах Национального удостоверяющего центра – перейти на новый межгосударственный криптографический стандарт ГОСТ 2015. При этом все ранее выпущенные регистрационные свидетельства будут поддерживаться до истечения срока их действия.