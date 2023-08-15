В Казахстане изменились правила прикрепления к поликлинике иностранных граждан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году правила прикрепления к поликлиникам изменились для иностранцев – трудовых мигрантов. Теперь иностранцы должны предъявить договор или Добровольного медицинского страхования или договор вмененного медицинского страхования. Новые правила вступили в действие с 14 августа этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Филиал по городу Алматы Фонда медицинского страхованию.

В связи с изменениями в трудовое законодательство и Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения изменились правила прикрепления к поликлиникам и правила оказания медицинской помощи иммигрантам. Изменения в приказы коснутся исключительно иностранцев – трудовых мигрантов и членов их семей (детей и супругов), временно проживающих в РК, которые имеют гражданство одной из стран – участниц ЕАЭС (РФ, Беларусь, Кыргызстан, Армения).

По данным Филиала, по новым правилам, такие иностранцы прикрепляются к поликлинике на основании договора добровольного (ДМС) или договора вменённого медстрахования (ВМС) на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. По окончании срока действия договора они автоматически открепляются от медорганизации.

Для того чтобы прикрепиться, нужно написать заявление на имя руководителя поликлиники в произвольной форме на казахском или русском языке. К заявлению нужно приложить документ, удостоверяющий личность (или заграничный паспорт), договор ДМС/ВМС. Заявитель может лично обратиться в медорганизацию, либо за него это может сделать страховая компания. Перечень поликлиник для прикрепления должен быть указан в приложении к договору (ДМС или ВМС).

Отметим, что договором ЕАЭС предусмотрены не только права, но и обязанности иностранцев в области здравоохранения, в число которых входит своевременное прохождение профилактических скринингов на раннее выявление заболеваний, своевременная постановка женщин на учет по беременности (до 12 недель), динамическое наблюдение хронических и социально-значимых заболеваний и др. Также нужно знать, что иностранцы, временно проживающие в Казахстане не могут получать медпомощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБПМ), который полагается только постоянно проживающим в республике, за исключением медпомощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Для граждан РК, кандасов и иностранцев, постоянно проживающих на территории РК, порядок прикрепления остается прежним.

Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».