В Казахстане изменили тактику лечения бессимптомных больных коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане изменили тактику лечения бессимптомных больных коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

О решении отправлять бессимптомных больных на домашний карантин было объявлено 28 мая на очередном заседании Объединённой комиссии по качеству.

«Изменена тактика лечения бессимптомных форм (домашний карантин)», - сообщила на своей странице в Facebook вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

Как отмечалось ранее, на заседании Объединённой комиссии по качеству были внесены изменения в клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, изменены сроки и кратность тестирования на ПЦР, приостановлено применение гидроксихлорохина до получения новых исследований, изменено лечение и наблюдение выздоравливающих после выписки из стационара.

Напомним, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 27 мая на брифинге в СЦК заявил о том, что из общего количества больных в стране - 85%, это больные с легким течением или вовсе бессимптомные.