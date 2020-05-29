В Казахстане изменили тактику лечения бессимптомных больных коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане изменили тактику лечения бессимптомных больных коронавирусом, передает МИА «Казинформ».
О решении отправлять бессимптомных больных на домашний карантин было объявлено 28 мая на очередном заседании Объединённой комиссии по качеству.
«Изменена тактика лечения бессимптомных форм (домашний карантин)», - сообщила на своей странице в Facebook вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.
Как отмечалось ранее, на заседании Объединённой комиссии по качеству были внесены изменения в клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, изменены сроки и кратность тестирования на ПЦР, приостановлено применение гидроксихлорохина до получения новых исследований, изменено лечение и наблюдение выздоравливающих после выписки из стационара.
Напомним, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 27 мая на брифинге в СЦК заявил о том, что из общего количества больных в стране - 85%, это больные с легким течением или вовсе бессимптомные.
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