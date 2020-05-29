Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 12 °С
USD 412.55 EUR 454.18
RUB 5.81 CNY 57.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане изменили тактику лечения бессимптомных больных коронавирусом

29 Мая 2020 03:00
Поделиться:
В Казахстане изменили тактику лечения бессимптомных больных коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане изменили тактику лечения бессимптомных больных коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

О решении отправлять бессимптомных больных на домашний карантин было объявлено 28 мая на очередном заседании Объединённой комиссии по качеству.

«Изменена тактика лечения бессимптомных форм (домашний карантин)», - сообщила на своей странице в Facebook вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова.

Как отмечалось ранее, на заседании Объединённой комиссии по качеству были внесены изменения в клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, изменены сроки и кратность тестирования на ПЦР, приостановлено применение гидроксихлорохина до получения новых исследований, изменено лечение и наблюдение выздоравливающих после выписки из стационара.

Напомним, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 27 мая на брифинге в СЦК заявил о том, что из общего количества больных в стране - 85%, это больные с легким течением или вовсе бессимптомные.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив