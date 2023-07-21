В Казахстане изменили правила выписывания, учета и хранения рецептов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 июля 2023 года №129 внесены изменения в правила выписывания, учета и хранения рецептов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета медицинского и фармацевтического контроля РК.



В новой редакции пациентам, нуждающимся в постоянном бесплатном и льготном обеспечении лекарственными средствами, назначение допускается на период до трех месяцев.

Неизлечимо больным, страдающим тяжелыми, прогрессирующими заболеваниями в терминальной (конечной) стадии, количество выписываемого в одном рецепте лекарственного средства, содержащего наркотические средства, психотропные вещества, допускается назначать в количествах, достаточных на 10-15 календарных дней терапии, а для проживающего в отдаленном от районного центра населенном пункте - на 25-30 календарных дней терапии.

Касательно хранения рецептов, на первое число каждого месяца ответственное лицо сверяет фактическое наличие специальных рецептурных бланков с книжным остатком, о чем составляется акт сверки специальных рецептурных бланков по форме.

При выявлении расхождений по результатам сверки руководитель организации здравоохранения в течение суток с момента обнаружения извещает об этом территориальное подразделение государственного органа в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий.

Книга учета специальных рецептурных бланков со всеми приходными расходными документами к ней хранится в сейфах или металлических шкафах в течение пяти лет, не считая текущего.

Рецепты на получение лекарственных средств, в том числе отпускаемых бесплатно и на льготных условиях, действительны в течение 1 месяца, а содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, действительны в течение 15 календарных дней с момента выдачи рецепта.

Срок хранения рецепта в бумажном виде на лекарственное средство составляет не менее тридцати календарных дней, за исключением рецепта на лекарственное средство, содержащее наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, который хранится один год. На лекарственное средство, отпускаемое в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, срок хранения которого составляет два года.

По истечении срока хранения рецепты подлежат уничтожению. Для уничтожения рецептов создается комиссия в составе руководителя и материально-ответственных лиц аптеки, аптечного пункта. Комиссия составляет акт об уничтожении, в котором прописью указываются период и количество уничтоженных рецептов.

Рецепт, не отвечающий вышеперечисленным требованиям, является недействительным и погашается штампом «Рецепт недействителен», регистрируется в журнале учета неправильно выписанных рецептов.

Документ опубликован 19 июля и вступает в силу по истечению 10 календарных дней.

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