В Казахстане изменили правила для контактных с больными коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, как изменилась тактика по отношению к контактным с заразившимися коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы поменяли тактику по отношению к контактным лицам. Сегодня накоплен наш и международный опыт, который позволил нам изменить эту тактику. Если раньше мы не делили контактных с больными коронавирусом, то сегодня мы делим их на близкие контакты и потенциальные контакты. Близкие контакты - это люди, которые находились с больным на расстоянии меньше полутора метров до 15 минут. Потенциальные контакты - это лица, которые тоже находились с больным в закрытом помещении на расстоянии более полутора метров более 15 минут. Ранее близкие контакты у нас подлежали обязательному тестированию на ПЦР и обязательной карантинизации в карантинном стационаре. Сегодня эта тактика поменялась. Сегодня близких контактных тестируем при выявлении и при выходе из карантина. При этом, если есть условия на дому, то разрешаем близким контактам оставаться на дому в течение 14 дней, а не в карантинном стационаре», - пояснила главный государственный санитарный врач РК в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Министерства здравоохранения РК в рубрике «Минздрав сообщает».
При этом контактные лица подписывают расписку в том, что они будут соблюдать домашний карантин в течение 14 дней по месту проживания или пребывания, но не в карантинном стационаре.
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