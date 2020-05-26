В Казахстане изменили правила для контактных с больными коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о том, как изменилась тактика по отношению к контактным с заразившимися коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы поменяли тактику по отношению к контактным лицам. Сегодня накоплен наш и международный опыт, который позволил нам изменить эту тактику. Если раньше мы не делили контактных с больными коронавирусом, то сегодня мы делим их на близкие контакты и потенциальные контакты. Близкие контакты - это люди, которые находились с больным на расстоянии меньше полутора метров до 15 минут. Потенциальные контакты - это лица, которые тоже находились с больным в закрытом помещении на расстоянии более полутора метров более 15 минут. Ранее близкие контакты у нас подлежали обязательному тестированию на ПЦР и обязательной карантинизации в карантинном стационаре. Сегодня эта тактика поменялась. Сегодня близких контактных тестируем при выявлении и при выходе из карантина. При этом, если есть условия на дому, то разрешаем близким контактам оставаться на дому в течение 14 дней, а не в карантинном стационаре», - пояснила главный государственный санитарный врач РК в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Министерства здравоохранения РК в рубрике «Минздрав сообщает».

При этом контактные лица подписывают расписку в том, что они будут соблюдать домашний карантин в течение 14 дней по месту проживания или пребывания, но не в карантинном стационаре.

«Что касается потенциальных контактных, то мы их также сегодня тестируем при выявлении. Но если раньше все потенциальные контакты в обязательном порядке изолировались на 14 дней на домашний карантин по месту своего проживания, то сегодня мы этих требований потенциально контактным лицам не предъявляем. Обязательно тестируем, но при этом они дают нам расписку, что в случае появления симптомов они обязательно обратятся за медицинской помощью, а домашнему карантину они уже не подлежат. То есть, могут спокойно передвигаться, но при этом должны отслеживать состояние своего здоровья», - подчеркнула Айжан Есмагамбетова. Она также отметила, что в 70% случаев заболевание протекает бессимптомно. «70 процентов случаев – это все случаи с бессимптомным течением заболевания. Раньше пациенты с бессимптомным течением обязательно направлялись в инфекционный стационар и весь период лечения находились там. Но сегодня мы направляем их в стационар на время до трех суток. Это время, когда они проходят клинико-диагностические исследования. Если состояние здоровья позволяет и если анализы нормальные, то допускаем их последующее нахождение на домашнем карантине с обязательным наблюдением по методу обзвона либо по видеозвонку», - заключила главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.



