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В Казахстане изменен перечень вредных профессий с обязательными профессиональными пенсионными взносами от работодателя

13 Декабря 2021 11:57
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В Казахстане изменен перечень вредных профессий с обязательными профессиональными пенсионными взносами от работодателя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление Правительства РК о внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года №1562 «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.https://primeminister.kz/ru/decisions/30112021-855

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«Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года №1562 «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы» следующее изменение:

перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - говорится в публикации.



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#Правительство РК   #Общество  
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