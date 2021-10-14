В Казахстане изготавливают протезы ног для занятий спортом и ношения обуви на каблуках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, в республике на данный момент проживает более 702 тысяч лиц с инвалидностью. Вопрос оказания социальной поддержки и повышения качества жизни людей с особыми потребностями является одним из стратегических на повестке государственной политики Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Здесь надо отметить, что деятельность правительства в сфере социальной защиты людей с инвалидностью направлена на их полноценную интеграцию в общество, на устранение барьеров и создание таких условий, при которых у данной категории населения был равный доступ к образованию, свободному участию в жизни общества, карьерным возможностям и тд.

Как пояснили в МТСЗН, в Казахстане действует многоуровневая система соцзащиты, включающая государственную помощь и поддержку в виде пособий и выплат, оказание специальных соцуслуг, компенсацию утраченных функций организма в рамках реабилитации. Например, для удобства граждан в 2020 году был запущен Портал социальных услуг. Этот инструмент позволяет людям с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации (ТСР). С начала года через портал более 214 тысяч лиц с инвалидностью получили ТСР. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

В текущем году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета было выделено 486 млрд тенге. Всего с начала 2021 года через портал социальных услуг более 16 тысяч людей с инвалидностью получили услуги протезно-ортопедической помощи на основании индивидуальных программ реабилитации. К таким услугам относится обеспечение протезами, ходунками, тростями, костылями, ортопедической обувью, бандажами, корсетами, туторами, реклинаторами, головодержателями, супинаторами, лечебными поясами и др. Говоря о протезно-ортопедической помощи надо сказать, что в Казахстане действуют 8 центров, оказывающих услуги по изготовлению таких изделий.

О том, каково это — быть человеком с инвалидностью в Казахстане, знает Самал Смахан из Алматы. Самал — новая звезда Казнета. Девушка покоряет тысячи подписчиков своим оптимизмом и мотивирующими постами.

«Я – единственный экземпляр в Казахстане», — вот так, пусть не скромно, но смело заявляет о себе Самал. И действительно, по-другому не скажешь, ведь она, пожалуй, первая в стране девушка без ног, которая показала, что носить протезы – не стыдно и не сложно.

К слову, о сложности ношения протезов. Как рассказывает Самал, современные протезы настолько легкие, комфортные и эргономичные, что позволяют танцевать, заниматься спортом и в целом вести полноценный, активный образ жизни.

«Раньше у меня были обычные протезы с деревянными стопами. Но хочу отметить, что и в них я ходила красиво, не хромая. Сейчас мне поставили новые протезы с плавающими стопами. Разумеется, разница есть, и я ее чувствую. О своих ощущениях я делюсь с людьми в социальных сетях. А совсем скоро я получу еще две пары крутых протезов, которые можно будет носить с туфлями на каблуках. Я очень волнуюсь и с нетерпением жду этого момента», — делится впечатлениями Самал.

О новых протезах девушки рассказал исполнительный директор протезно-ортопедического центра «Medicare» Самат Сортов.

«Для Самал мы делаем три комплекта протезов. Первый – с плавающими стопами с карбоновыми гильзами. Это продукт американского производства. Они предназначены в основном для повседневной носки. Второй комплект протезов ожидаем к 20 октября. Примечательны они тем, что их можно носить с обувью на каблуках высотой до 7 см. Третий комплект протезов придет в конце октября-начале ноября. Они адаптированы под условия занятия спортом», — пояснил он.

По его словам, всего несколько лет назад многие казахстанцы считали, что приобрести качественные протезы можно только за рубежом. Они отправлялись в Россию, Германию и на большие расстояния от Казахстана. Но с развитием интернета и социальных сетей люди стали узнавать, что за протезами не обязательно ехать в дальнее зарубежье. К тому же государство само берет на себя заботы об обеспечении инвалидов всеми необходимыми им средствами реабилитации.

«Мне очень хочется, чтобы наши люди не боялись и ни в коем случае не стеснялись носить протезы. Если я смогла красиво и уверенно ходить на них, то и другие смогут. Раньше я не видела протезы, в которых можно ходить на каблуках. Но совсем скоро у меня будут такие. Пусть каждая женщина знает, что можно оставаться женственной, носить красивую одежду и дополнять образ обувью на каблуках, даже будучи на протезах», — пожелала Самал.

По ее словам, сегодня в протезных центрах Казахстана ставят протезы, стоимость которых умещается в рамки выделенных государством средств.

«Наш центр долгое время участвовал в государственных тендерах на изготовление протезно-ортопедической продукции. Мы обслуживали 4-5 областей в год, приблизительно 5500-5700 человек, изготавливая для них в общем 48 наименований изделий. С прошлого года в Казахстане начал работать портал социальных услуг, через который граждане могут заказывать необходимые им средства технической реабилитации. К нему мы подключились в нынешнем году. На данный момент мы уже исполнили 4200 заказов, и это только по пошиву ортопедической обуви. Также ежегодно мы выделяем определенную сумму на благотворительную помощь людям, у которых нет возможности самостоятельно приобрести протезы. Имея хороший, качественный протез, человек может полноценно заниматься спортом или полезной общественной деятельностью, работать, да и в целом вести обычную жизнь, не отвлекаясь на особенности своего физического состояния. В таких случаях мы изготавливаем протезы по себестоимости, без коммерческой накрутки», — отметил Самат Сортов, исполнительный директор протезно-ортопедического центра «Medicare».

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на портале социальных услуг люди с инвалидностью могут самостоятельно выбирать производителя и поставщика услуг. Помимо протезно-ортопедических услуг на портале можно оформить заявку на получение сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. За 7 месяцев текущего года через портал социальных услуг более 113 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, более 6 тысяч – услуги жестового языка, свыше 31 тысячи – услуги индивидуального помощника, 36 тысяч – санаторно-курортное лечение и более 122 тысяч человек оформили заказы на гарантированные социальные пакеты.

Напомним, внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.