В Казахстане из незаконного оборота изъято 277 единиц огнестрельного оружия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Порядка 2,5 тысяч нарушений правил хранения и ношения огнестрельного оружия выявлено в Казахстане. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Выявлено порядка 2,5 тысяч нарушений правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Изъято из незаконного оборота 277 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия», - сказала Шугыла Турлыбек.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».
Участковыми инспекторами полиции проводится обход дворов и квартир для знакомства с жителями, выявления нарушителей и проверки состоящих на учетах в полиции, а также встречи с населением для разрешения проблемных вопросов.
Также проверяются арендные квартиры, рынки, неблагополучные семьи, владельцы гражданского оружия и иностранцы.
Полицией проверяются дачи, зимовки, стройки для выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранцев, хранения запрещенных предметов.
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