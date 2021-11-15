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В Казахстане из незаконного оборота  изъято 277 единиц огнестрельного оружия

15 Ноября 2021 11:47
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В Казахстане из незаконного оборота  изъято 277 единиц огнестрельного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Порядка 2,5 тысяч нарушений правил хранения и ношения огнестрельного оружия выявлено в Казахстане. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Выявлено порядка 2,5 тысяч нарушений правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Изъято из незаконного оборота 277 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия», - сказала Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Участковыми инспекторами полиции проводится обход дворов и квартир для знакомства с жителями, выявления нарушителей и проверки состоящих на учетах в полиции, а также встречи с населением для разрешения проблемных вопросов.

Также проверяются арендные квартиры, рынки, неблагополучные семьи, владельцы гражданского оружия и иностранцы.

Полицией проверяются дачи, зимовки, стройки для выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранцев, хранения запрещенных предметов.

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#Безопасность   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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