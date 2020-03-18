В Казахстане ищут замену иностранным специалистам в нефтегазовом секторе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане принимаются меры по поддержанию стабильной работы нефтегазовых предприятий и сохранению рабочих мест. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказал А.Магауов, министерством совместно с центральными государственными органами, акиматами, ассоциациями и НПО проводится работа по поддержанию стабильной работы нефтегазовых предприятий и сохранению рабочих мест. В ходе рабочей поездки правительственной делегации по нефтяным регионам был очерчен ряд задач, над которыми необходимо работать в первую очередь, это доступные кредитные ресурсы; налоговые преференции для недропользователей (НДПИ) в обмен на направления части освободившихся средств на нефтесервисные услуги; недопущение оптимизации/пересмотра стоимости действующих и новых подрядных договоров по нефтесервисным услугам; ускорение начала работ по строительству проектов в Казахстане; стимулирование исполнения рабочих программ через меры по поддержке нефтедобывающих компаний.
Кроме того, в связи с ограничениями на въезд иностранных работников из ряда государств будет продолжен поиск высококвалифицированной замены на местном рынке труда.
К примеру, по словам А.Магауова, в настоящее время на проекте ТОО KPI работают 397 граждан КНР. По причине введенных ограничений, в Казахстан не въехал 161 гражданин КНР.
Министерством энергетики РК во исполнение поручения Премьер-Министра РК совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК, акиматом Атырауской области, КМГ и KPI прорабатываются меры по замещению граждан местным персоналом.
На сегодняшний день создана специальная комиссия по набору местных кадров.
По итогам собеседований и практических экзаменов на строительной площадке на общестроительные работы рекомендовано 50, трудоустроено 45 человек.
«Данная работа будет продолжаться на постоянной основе», - подчеркнул А.Магауов.
Также вице-министр остановился на мерах по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
«На каждом проекте принимаются меры по профилактике заболевания, предусмотренные действующим законодательством РК и внутренними правилами компаний. Подтвержденных случаев заболевания сотрудников нефтедобывающих компаний коронавирусом нет», - отметил А.Магаоув.
Все операторы предупреждены о необходимости проведения профилактических и превентивных мероприятий и выполняют их в полном объеме. Например, в целях планирования и реализации мер реагирования на риски коронавируса COVID-19, ТШО сформировал Группу управления кризисными ситуациями (ГУКС) и три Группы управления аварийными ситуациями (ГУАС). Каждый день проводятся совещания ГУКС, в состав которой входят профильные группы в части планирования непрерывности производства, медицинского и технического реагирования, а также коммуникации.
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