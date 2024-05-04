Депутаты Мажилиса рассказали о проблеме казахстанских производителей молока. По их данным, отечественные компании не могут соперничать с конкурентами из России и Беларуси из-за демпинга цен, передает корреспондент агентства Kazinform.

Перерабатывающие молочные предприятия отказываются принимать продукцию от отечественных производителей из-за более дешевого импорта сырья из России и Беларуси. По данным депутатов, чтобы завоевать казахстанский рынок, предприятия из соседних стран легко идут на демпинг, в результате отечественные компании остаются без средств и молочная отрасль несет убытки.

Если у казахстанских фермеров средняя стоимость сырого молока составляет около 200 тенге за литр, то российские фермеры молоко готовы продать по 31 рубль за литр или 160 тенге. Кроме этого, российских экспортеров на 100% субсидирует государство, заявляют депутаты.

— И такая ситуации повсеместно. То есть мы видим картину, когда огромные государственные и частные инвестиции в молочную отрасль могут быть потрачены впустую, — говорится в депутатском запросе.

По данным Альянса ассоциаций отраслевых союзов, вызывает сомнение учет и качество завозимых продуктов, что также влияет на низкую стоимость импортной продукции, а также на сохранение здоровья населения.

Депутаты считают, что вместо создания приоритетных условий для отечественных предприятий, складывается картина, когда торговые сети навязывают кабальные условия местным производителям, при этом необоснованно взымают с поставщиков различные «вознаграждения» типа «ретро бонусов» и различных дополнительных услуг.

— По данным статистики, мы по-прежнему, не обеспечиваем себя местной продукцией глубокой переработки молока (сливочное масло, сыры, йогурты, детское питание, мороженное), а производство сухого молока у нас составляет лишь 5% от потребности, — добавили депутаты.

Поэтому депутаты предлагают следующее:

принять меры по исполнению поручения Президента страны по запуску новых и расширению действующих производств по глубокой переработке сырья, в том числе молока;

пересмотреть планы развития молочной отрасли, в том числе в части конкурентоспособности и государственной поддержки;

довести уровень субсидирования молочной отрасли до уровня стран ЕАЭС;

освободить производителей молока от НДС;

законодательно поддержать реализацию отечественной продукции в торговле, в том числе по снятию излишних барьеров;

принять меры по продвижению казахстанских продуктов питания, в том числе молочных, на экспорт на примере стран членов ЕАЭС;

обеспечить контроль по ввозу и реализации небезопасных и неучтенных импортных продуктов питания (Минздрав, МСХ, Минторговли, Минфин, погранслужба КНБ), при участии независимых экспертов и представителей отраслевых ассоциаций;

провести расследование фактов демпинга со стороны недобросовестных импортеров;

установить таможенные пошлины, сборы на ввозимые молочные продукты и ввести запрет или квоты на ввоз сырого молока и его концентрата.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 65 заводов по производству молока. Годом ранее на эти цели государство выделило 100 млрд тенге.