В Казахстане индекс цен на социально значимые продукты снизился 0,1%

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, а в годовом выражении повысился на 6,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.



Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК (на 12 сентября 2023 года):

- Молоко, 2,5% – 377 тг/л;

- Рис – 470 тг/кг;

- Капуста– 170 тг/кг.