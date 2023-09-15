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    08:41, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане индекс цен на социально значимые продукты снизился 0,1%

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    Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, а в годовом выражении повысился на 6,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

    Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

    Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК (на 12 сентября 2023 года):

    - Молоко, 2,5% – 377 тг/л;

    - Рис – 470 тг/кг;

    - Капуста– 170 тг/кг.


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