В Казахстане имеется трехмесячный запас лекарств от коронавируса - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев заявил об отсутствии дефицита лекарств от коронавируса в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас обеспечен трехмесячный запас препаратов против коронавирусной инфекции. Все это хранится в специальных концентраторах. Кроме того, сотрудниками комитета медицинского и фармацевтического контроля проводится разъяснительная, пропагандистская работа по профилактике дефицита лекарственных средств. Ведется работа и по недопущению удорожания лекарств. В любой аптеке, если цена завышена без уважительных причин, можно обратиться в местные департаменты этого комитета», - сказал Ержан Байтанаев в эфире телеканала «Atameken-business»

По словам руководителя отдела Комитета медицинского и фармацевтического контроля Асии Молдиновой, на коронавирус и формирование запасов лекарств ежедневного потребления было затрачено более 5 млрд тенге.

«В настоящее время в 8 регионах Казахстана накоплен стабильный фонд. На сумму более 5 млрд тенге получены запасы лекарственных средств, необходимых для лечения и ежедневного потребления от коронавируса. В остальных 9 регионах имеется общий запас лекарств на аптечных складах, занимающихся оптовой торговлей. Так что нельзя говорить, что лекарственных средств недостаточно», - сказала А. Молдинова.

