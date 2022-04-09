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    13:40, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    В Казахстане имеется трехмесячный запас лекарств от коронавируса - Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев заявил об отсутствии дефицита лекарств от коронавируса в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день у нас обеспечен трехмесячный запас препаратов против коронавирусной инфекции. Все это хранится в специальных концентраторах. Кроме того, сотрудниками комитета медицинского и фармацевтического контроля проводится разъяснительная, пропагандистская работа по профилактике дефицита лекарственных средств. Ведется работа и по недопущению удорожания лекарств. В любой аптеке, если цена завышена без уважительных причин, можно обратиться в местные департаменты этого комитета», - сказал Ержан Байтанаев в эфире телеканала «Atameken-business»

    По словам руководителя отдела Комитета медицинского и фармацевтического контроля Асии Молдиновой, на коронавирус и формирование запасов лекарств ежедневного потребления было затрачено более 5 млрд тенге.

    «В настоящее время в 8 регионах Казахстана накоплен стабильный фонд. На сумму более 5 млрд тенге получены запасы лекарственных средств, необходимых для лечения и ежедневного потребления от коронавируса. В остальных 9 регионах имеется общий запас лекарств на аптечных складах, занимающихся оптовой торговлей. Так что нельзя говорить, что лекарственных средств недостаточно», - сказала А. Молдинова.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Общество Минздрав РК
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